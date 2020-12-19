Otomobil firmalarının yıl sonu indirimli araç kampanyaları belli oldu! Yıl sonu kampanyalı sıfır araçlar listesi

200 bin TL altına satılan sıfır araçlar
- Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Easy manuel benzinli: Kampanyalı satış fiyatı 123 bin 900 TL
- Fiat Panda 1.2 69 HP Urban manuel benzinli: Kampanyalı satış fiyatı 129 bin 900 TL
- Renault Clio Touch 0.9 TCe 90 bg: Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 137 bin 900 TL
- KIA Rio 1.2L 84 PS manuel benzinli: Kampanyalı anahtar teslim satış fiyatı 139 bin 400 TL
- Hyundai İ10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): Tavsiye edilen nakit indirimli satış fiyatı 141 bin 600 TL
- Renault Clio Joy 1.0 SCe 72 bg: Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 152 bin 900 TL
- KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT benzinli: Kampanyalı anahtar teslim satış fiyatı 153 bin 500 TL
- Citroen C3 1.2 PureTech 5 ileri manuel: Kampanyalı anahtar teslim fiyatı 155 bin TL
- Dacia Sandero Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp: Tavsiye edilen satış fiyatı 158 bin 900 TL
- Hyundai İ20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli): Tavsiye edilen nakit indirimli satış fiyatı 166 bin TL
- Dacia Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4x2: Tavsiye edilen satış fiyatı 175 bin 900 TL
- Mitsubishi Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT: Tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı 178 bin 900 TL
- Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia: Tavsiye edilen peşin alımlarda geçerli kampanyalı liste fiyatı 181 bin 800 TL
- Skoda Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium: Aralık ayına özel 184 bin 400 TL
- Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline: 187 bin 300 TL
- Toyota Corolla 1.6 Vision: 190 bin 900 TL
- Peugeot 208 Signature 1.5 BlueHDi 100hp: Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 192 bin 500 TL
- Citroen C-Elysee 1.5 BlueHDİ 6 ileri manuel: Kampanyalı anahtar teslim fiyatı 192 bin 500 TL
Son Güncelleme: 19.12.2020 20:51