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Otomobil firmalarının yıl sonu indirimli araç kampanyaları belli oldu! Yıl sonu kampanyalı sıfır araçlar listesi

2020 yılının sonunun gelmesi ile birlikte otomotiv firmaları son kampanyalarını duyurmaya başladı. Vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalara yaparken 200.000 TL altında satılan sıfır araçlar araştırılıyor.

19 Aralık 2020 Cumartesi 20:51
Otomobil firmalarının yıl sonu indirimli araç kampanyaları belli oldu! Yıl sonu kampanyalı sıfır araçlar listesi
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Dünya genelinde yaşanan pandemi sonucunda sıfır araçlara talebin artması otomotiv devlerini mutlu etti. 2020 yılının sonunun gelmesi ile birlikte pek çok firma yeni kampanyalarını duyurdu. Markaların 200 bin TL’nin altında satılan araçları araştırılmaya devam ederken yapılan açıklamalar vatandaşları da mutlu etmeye devam ediyor.

200 bin TL altına satılan sıfır araçlar

  • Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Easy manuel benzinli: Kampanyalı satış fiyatı 123 bin 900 TL
  • Fiat Panda 1.2 69 HP Urban manuel benzinli: Kampanyalı satış fiyatı 129 bin 900 TL
  • Renault Clio Touch 0.9 TCe 90 bg: Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 137 bin 900 TL
  • KIA Rio 1.2L 84 PS manuel benzinli: Kampanyalı anahtar teslim satış fiyatı 139 bin 400 TL
  • Hyundai İ10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): Tavsiye edilen nakit indirimli satış fiyatı 141 bin 600 TL
  • Renault Clio Joy 1.0 SCe 72 bg: Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 152 bin 900 TL
  • KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT benzinli: Kampanyalı anahtar teslim satış fiyatı 153 bin 500 TL
  • Citroen C3 1.2 PureTech 5 ileri manuel: Kampanyalı anahtar teslim fiyatı 155 bin TL
  • Dacia Sandero Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp: Tavsiye edilen satış fiyatı 158 bin 900 TL
  • Hyundai İ20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli): Tavsiye edilen nakit indirimli satış fiyatı 166 bin TL
  • Dacia Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4x2: Tavsiye edilen satış fiyatı 175 bin 900 TL
  • Mitsubishi Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT: Tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı 178 bin 900 TL
  • Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia: Tavsiye edilen peşin alımlarda geçerli kampanyalı liste fiyatı 181 bin 800 TL
  • Skoda Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium: Aralık ayına özel 184 bin 400 TL
  • Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline: 187 bin 300 TL
  • Toyota Corolla 1.6 Vision: 190 bin 900 TL
  • Peugeot 208 Signature 1.5 BlueHDi 100hp: Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 192 bin 500 TL
  • Citroen C-Elysee 1.5 BlueHDİ 6 ileri manuel: Kampanyalı anahtar teslim fiyatı 192 bin 500 TL


Son Güncelleme: 19.12.2020 20:51
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KampanyaSıfır AraçOtomobilSatış200.000 Tl Altı
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