Otomobil firmalarının yıl sonu indirimli araç kampanyaları belli oldu! Yıl sonu kampanyalı sıfır araçlar listesi

Dünya genelinde yaşanan pandemi sonucundalara talebin artması otomotiv devlerini mutlu etti. 2020 yılının sonunun gelmesi ile birlikte pek çok firma yenilarını duyurdu. Markaların 200 bin TL’nin altında satılan araçları araştırılmaya devam ederken yapılan açıklamalar vatandaşları da mutlu etmeye devam ediyor.

200 bin TL altına satılan sıfır araçlar