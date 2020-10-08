Otomobil firmalarının sunduğu güncel kampanyalar!

Covid-19 salgınının ardından kamu bankalarının otomotiv sektöründeki durgunluk nedeniyle düşük faizli araç kredileri uyguladığı ve sektörün canlanması bekleniyor. Eylül ayı içerisinde Kia, Nissan, Volkswagen, Peugeot ve Hyundai'nin vade ve faiz oranlarını sizler için araştırdık. Kampanya ve araç fiyatları, şartları ve faiz oranları hakkında bilgi edinmeye devam edebilir, bilgi alabilirsiniz. Bu yazımızda güncel faizsiz araba fiyatlarını, sıfır faizli otomobilleri, bayilerde sıfır araba fiyatlarını, Renault, Fiat, sıfır otomobil ve satın alınabilecek en ucuz sıfır arabaları paylaşacağız.

Volkswagen Araç Kampanyası 2020

Volkswagen'in bazı araçlarının sıfır faiz oranına sahip olması bekleniyor. Araç modeline ve şartlarına bağlı olarak düşük faiz oranları aşağıdaki gibidir:

Volkswagen modelinde halihazırda kullanılan kredi promosyon faaliyetleri aşağıdaki gibidir:

Vdf klasik kredi, Volkswagen AutoCredit, vdf hizmet kredisidir. Vdf klasik kredi aktivitesinde 6-48 ay faiz oranı% 1,04, 48-60 ay faiz oranı% 1,09'dur. Sağlanan araçlara uygun şartlar ve faiz oranları ile toplu olarak sahip olmak için vdf kredi aktivitesini kullanabilirsiniz. Düşük faiz oranları; geçerlilik süresi, her zaman yeni kredi planında yer alan Volkswagen binek otomobilleri için iki sigorta ürününün satın alınması içindir.

Peugeot Araç Kampanyası 2020

Peugeot kampanyaya% 1,19 faiz oranı ve 48 ay vade seçeneği ile destek verdi.

Peugeot 208, 308, SUV 3008, SUV 5008, Peugeot 508, yeni SUV 2008 modelleri için geçerli 48 ay vadeli farklı faiz oranlarına sahip krediler için hesaplama yöntemi şu şekildedir:

Peugeot 208 modeline uygun; 45.000 TL. Başvuruların% 1,19'u 40 ay kredi süresine sahiptir. Aylık taksit tutarı 1.468,36 TL'dir.

Peugeot 308 modeline uygun; 50.000 TL. 40 aylık kredi süresi için% 1,19 faiz kullanılmıştır. 46.500 TL'lik kredinin 48 ay vadesi varsa faiz% 1.19'dur.

20 aylık bir vade için% 1,19 faiz oranı uygulanır.

Peugeot SUV 5008 için geçerli; 60.000 TL kredilerin 20 ay vadeli% 1,19 faiz oranı var.

Peugeot 508 modeli için geçerli; 60.000 liralık kredi için 20 ay içinde% 1,19 faiz ödenecek.

Peugeot'nun yeni SUV 2008 modeli; 20 ayda vadesi gelen 60.000 TL kredinin faiz oranı% 1.19. Bu kredilerin aylık taksiti% 1.19 faiz oranına sahip olacak, 3.469.09 TL olacak.

30 Haziran 2020 itibariyle faiz oranı% 1,19'dur.

Nissan Eylül Ayı 2020 Araç Kampanyası

Nissan,% 0,59 faiz oranı kampanyası sunuyor ve sona erme süresi 12 aydır. İdeal Nissan otomobilini almak için çok geç değil. Yıl sonuna kadar aracınıza ulaşmak için size en yakın Nissan şubesini ziyaret edebilirsiniz.

Hyundai Araç Kampanyası Eylül Ayı 2020

Hyundai oto kredisi faaliyetleri: Eşit ödeme sağlanması, keyfi krediler, esnek ödeme kredileri, ertelenmiş krediler ve balon ödemeli kredi faaliyetleri ile otomobil sahibi olmak isteyenler için otomobil aktiviteleri hızla ilerlemeye devam ediyor. 3 ay 6 ay, 12-24 ay vade ve% 1,24 faiz oranlı Hyundai otomobil kampanyası ile hemen sahip olabilirsiniz.

Hyundai'nin yeni i10 modeline uygun; 30.000 TL. Kredinin 12 aylık vadesi% 1,24 faizdir. Aylık taksit ödeme tutarı 2.689,10 TL'dir.

Accent Blue modelinde geçerli; 30.000 TL. Kredi hizmet süresi 24 ay olup faiz oranı% 1,24'tür. Aylık taksit tutarı 1.435,86'dır.

Hyundai Kona modellerine uygun; 30.000 TL. Kredi kullanımı için% 1,24 faiz oranı ve 24 ay vade benimsenecek. Aylık taksit tutarı 1.020,67 olacaktır.

Hyundai Tucson modellerine uygun; 30.000 TL. 48 ay vade fırsatı ile kredi kullanımı için% 1,24 faiz ödenecek. Aylık taksit tutarı 814,99 TL'dir.

Hyundai'nin yeni Tucson modellerine uygun; 40.000 TL. 12 aylık bir kredi süresi varsa% 1,24 faiz ödemeniz gerekir. Aylık taksit tutarı 3.585.46'dır.

KIA Eylül 2020 Araç Kampanyası

KIA, tüm otomobil modelleri için 18 ay vade ve finansal destek için aylık% 0,89 kredi faizi kullanıyor.