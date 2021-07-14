Otobüs bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Karayolu ulaşımına tavan fiyat uygulaması

Kurban Bayramına sayılı günler kala, bayramı memleketinde geçirmek isteyen ya da tatile çıkacaklar otobüs bileti almaya başladı. Bilet fiyatlarındaki artış yola çıkacakları üzdü.

Vatandaşlar, bilet bulmakta zorluk yaşarken birde fiyatların yükselmesinden şikayetçi oldu. Almak zorunda olduğumuz bilindiği için rakamları artırıyorlar diye açıklama yapanlar oldu.

Farklı firmaların aynı yere farklı fiyatlar uygulamasının üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bilet rakamlarına dur dedi.

Resmi gazetede belirlenene göre fiyat uygulaması yapılacağı kaydedildi.

101-115 kilometre arası 84 TL

351-450 kilometre arası 144 TL

651-700 kilometre arası 174 TL