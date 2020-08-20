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Orman Köylülerinin Beklediği Haber Bakanlıktan Geldi! Kredi Faizler Olmayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan beklenen haber geldi. Orman köylüleri hakkında açıklamalarda bulunan Bakanlık, yeni destek kampanyası kapsamında kredilerde bulunan faizler kaldırdıklarını açıkladı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 18:47
Orman Köylülerinin Beklediği Haber Bakanlıktan Geldi! Kredi Faizler Olmayacak
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Bir süredir ormanda yaşayan köylüler tarafından dile getirilen banka kredilerinin faiz oranları hakkında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın söylediklerine kulak vererek bu kredilerin faizlerinde değişikliğe gitti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre hayvansal ürünler ve traktör gibi birçok alan için kullanılan kredilerde faiz uygulanmayacak. Vatandaşa destek olmak isteyen Bakanlık, şahsi ve üst kuruluş kooperatiflerde bulunan kredi faizlerini kaldırdıklarını kamuoyunda duyurdu.


Bu konu hakkında açıklamalarına devam eden Tarım ve Orman Bakanlığı, kooperatiflerde bulunan kredi faizlerinin kaldırılması dışında herhangi bir doğal afet olması halinde ise köylülerin ödemelerini erteleyeceğini açıkladı. Bu ertelemenin faizsiz olarak gerçekleştirileceğini duyuran Bakanlık, Orman köyünde bulunan gazi, şehit yakınları, dul ve yetim kimselerin ise kredi için çekiliş beklemeden kredi imkanına kavuşacağını bildirdi.

Kredi kullanmak isteyen köylüler için kolaylık sağlayan Bakanlık, kredi başvurularının e-devlet üzerinden gerçekleştirilebileceğini duyururken ödeme konusunda her türlü kolaylık sağlanarak köylülere destek vereceklerini aktardı.



Son Güncelleme: 20.08.2020 18:47
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