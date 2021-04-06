Opel Nisan 2021 otomobil kampanyaları

Otomobil alacaklar ve almak isteyenler dikkat! Opel Nisan ayı indirim kataloğunu duyurdu. Düşük faizli krediler indirimli fiyatlar alıcılara sunuldu.

Opel Nisan indirimleri!

Opel Nisan ayı kampanyalarını duyurdu. Siz de 172.900 TL’den başlayan Opel Corsa sahibi olabilirsiniz. Üstelik tüm Opel Corsa modellerinde 100.000 TL kredi çekilmesi halinde 12 ay %0,99 faiz uygulanıyor.

Opel Crossland modeli Nisan ayına özel 219.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. C-SUV segmenti temsilcisi Grandland X modeli ise Nisan ayına özel 150.000 TL kredi çekilmesi halinde 12 ay %0,99 faiz oranlarıyla alıcılara kolaylık sağlıyor. Buna ek olarak Nisan ayı kampanyalarından bir diğeri ise Opel Grandland X Enjoy Black Edition modeli 305.000 TL’den başlayan fiyatlarla alıcılarına ulaşmayı bekliyor.

D-Sedan segmentinin amiral gemisi olarak bilinmen Insignia’ya 150.000 TL kredi çekilmesi halinde 12 ay için %0,99 faiz uygulanacağını duyurdu. Opel Insignia 426.000 TL’den başlayan fiyatlarla alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Opel Combo Life, 100.000 TL kredi çekilmesi durumunda 12 ay %0,99 faiz oranı uyguluyor. Buna ek olarak kobilere özel bir kampanya sunuluyor. Opel Combo Life Essential modellerinde 85.000 Tl kredi için uygulanan faiz %0 olarak alıcılara sunuluyor. Nisan ayına özel kampanya ile Opel Combo 186.000 TL’den başlayan fiyatlarla alıcılarıyla buluşmayı bekliyor.

ÖTV muafiyeti bulunan tüketiciler, Corsa, Astra HB ve Crossland modellerinin yanı sıra Nisan ayına özel Grandland X Essential donanımını da tercih edebiliyor.