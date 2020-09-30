Opel Astra sahibi olmak isteyenlere müjde! Opel'den yıl sonu kampanyası

Opel markasının en çok tercih edilen modelleri arasında yer alan Opel Astra için yeni bir kampanya başlatıldı. Yeni yıldan önce araç sahibi olmak isteyen kişiler için kampanya kapsamında 60 bin liraya varan ve 15 ay vadeli faizsiz taşıt kredisi desteği Opel Finans tarafından sağlanacak.

Opel Astra sahibi olmak isteyenlere araç kredisi desteği

Yeni Opel Astra sahibi olmak isteyen ancak nakit sıkıntısı çeken vatandaşlara 60 bin liraya varan finans desteği bizzat Opel tarafından sağlanacak.

2020 model yeni Opel Astra fiyatları ne kadar?

Yeni Opel Astramodeli için beklenen fiyat listesi yayımlandı. Listede 2020 model Astra’nın başlangıç fiyatı 1.2 benzinli MT-6 110 HP Edition donanım seviyesi için 199 bin 900 lira olarak belirlendi. En yüksek donanımlı modelin fiyatı ise 297 bin 800 lira olarak açıklandı.

Son zamanlarda Euro kurunun yükselmesi ve ÖTV zammı araç fiyatlarını bir hayli yükseltmişti. Bazı araç markalarının sıfır araç için 4 ay sonraya gün vermesi ise vatandaşları ikinci el araçlara yöneltmişti.