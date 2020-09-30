Opel Astra sahibi olmak isteyenlere müjde! Opel'den yıl sonu kampanyası

Opel markasının en çok tercih edilen modelleri arasında yer alan Opel Astra için yeni bir kampanya başlatıldı. Yeni yıldan önce araç sahibi olmak isteyen kişiler için kampanya kapsamında 60 bin liraya varan ve 15 ay vadeli faizsiz taşıt kredisi desteği Opel Finans tarafından sağlanacak.
Opel Astra sahibi olmak isteyenlere araç kredisi desteği
Yeni Opel Astra sahibi olmak isteyen ancak nakit sıkıntısı çeken vatandaşlara 60 bin liraya varan finans desteği bizzat Opel tarafından sağlanacak.
2020 model yeni Opel Astra fiyatları ne kadar?
Son zamanlarda Euro kurunun yükselmesi ve ÖTV zammı araç fiyatlarını bir hayli yükseltmişti. Bazı araç markalarının sıfır araç için 4 ay sonraya gün vermesi ise vatandaşları ikinci el araçlara yöneltmişti.
Son Güncelleme: 30.09.2020 13:07