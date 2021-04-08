Opel 2021 Nisan güncel kampanyalı 0 km fiyat listesi

2021 model 0 km Opel modelli araçlara Nisan ayına özel kampanyalarla ulaşabilirsiniz. Opel Corsa 172.900 TL ,Opel Astra HB modelinin fiyatı ise 279.500 TL’den başlayan fiyatlarla yetkili satıcılarda yer almaktadır.

2021 Opel Insignia

Amiral gemisi olarak tasarlanan model ,lansmana özel fiyatıyla Opel yetkili satıcılarında. Nisan ayında Opel Insignia 1.5 Dizel AT-8 122 HP edition modeli 490.900 TL’den satın alınabilmektedir.

2021 Crossland ve Granland X

Crossland araçların benzinli fiyatı 219.900 TL iken , Dizel modellerin fiyatı 300.900 TL’den başlamaktadır.

Grandland X modelleri Nisan ayında 349 .900 TL’den başlayan fiyatlarla sunulmaktadır. Granland X 1.5 Dizel At-8 130 HP edition modeli ise 409.900 TL kampanya fiyatıyla sunulmaktadır.

Nisan ayına özel kampanyalı fiyatlar şu şekildedir:

Opel Corsa 2021

Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential 172.900 TL Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Elegance 192.900 TL Corsa 1.5 Dizel MT-6 102 HP Edition 208.600 TL Corsa 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Edition 212.900 TL Corsa 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Elegance 222.900 TL Corsa 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Ultimate 277.900 TL

Donanım paketlerinde 2 Bin TL metalik fark bulunmaktadır. Siyah tavan ; Edition, Elegance ile Ultimate donanımları 1.500 TL , panoramik cam tavan ; Elegance ile Ultimate donanımları ise 4 bin TL

Opel Astra HB 2021

Astra HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP Edition 279.500 TL Astra HB 1.4 Benzinli CVT-7 145 HP Edition 310.900 TL Astra HB 1.4 Benzinli CVT-7 145 HP GS Line 316.900 TL Astra HB 1.5 Dizel AT-9 122 HP Edition 327.900 TL Astra HB 1.5 Dizel AT-9 122 HP GS Line 333.900 TL Astra HB 1.5 Dizel AT-9 122 HP Elegance 359.600 TL

Metalik farkı 2 Bin TL

Elegance donanımda Sunroof 8 Bin TL

Alcantara Koltuk döşemesi 6 Bin TL

Opel Insignia 2021

Yeni Insignia 1.5 Dizel AT-8 122 HP Edition 490.900 TL Yeni Insignia 1.5 Dizel AT-8 122 HP Elegance 531.400 TL Yeni Insignia 1.5 Dizel AT-8 122 HP Ultimate 562.900 TL Yeni Insignia 1.5 Dizel AT-8 122 HP Exclusive 573.900 TL Yeni Insignia 2.0 Benzinli AT-9 230 HP 4X4 GSI 999.400 TL

Metalik renk farkı 3 bin TL

Edition ile Elegance donanımlarda sunroof 8 bin TL

Görüş paketi 9 bin TL

Prestij paketi 15 Bin TL

Opel Crossland 2021

Yeni Crossland 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Essential 219.900 TL Yeni Crossland 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition 229.900 TL Yeni Crossland 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Edition 300.900 TL Yeni Crossland 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Elegance 312.900 TL Yeni Crossland 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Ultimate 332.900 TL Yeni Crossland 1.5 Dizel AT-6 120 HP Essential 300.900 TL Yeni Crossland 1.5 Dizel AT-6 120 HP Edition 312.900 TL Yeni Crossland 1.5 Dizel AT-6 120 HP Elegance 324.900 TL

Metalik farkı 2.500 TL

Cam tavan 8 bin TL

Teknolojik paketi 5 bin TL

Opel Grandland X 2021

Grandland X 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Essential 349.900 TL Grandland X 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Edition 379.900 TL Grandland X 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Elegance 409.900 TL Grandland X 1.5 Dizel AT-8 130 HP Edition 409.900 TL Grandland X 1.5 Dizel AT-8 130 HP Edition Explorer 424.900 TL Grandland X 1.5 Dizel AT-8 130 HP Elegance 439.900 TL Grandland X 1.5 Dizel AT-8 130 HP Ultimate 475.900 TL

Metalik renk farkı 3 Bin TL

Panoromik cam tavan 8 Bin TL

Opel Combo 2021

Grandland X 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Essential 349.900 TL Grandland X 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Edition 379.900 TL Grandland X 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Elegance 409.900 TL Grandland X 1.5 Dizel AT-8 130 HP Edition 409.900 TL Grandland X 1.5 Dizel AT-8 130 HP Edition Explorer 424.900 TL Grandland X 1.5 Dizel AT-8 130 HP Elegance 439.900 TL Grandland X 1.5 Dizel AT-8 130 HP Ultimate 475.900 TL

Metalik renk farkı 1.600 TL

Panoromik cam tavan 6 bin TL

Opel Combo Cargo 2021

Combo 1.5 102 HP Dizel MT5 Edition 153.500 TL Combo 1.5 102 HP Dizel MT5 Elegance XL 162.000 TL

Metalik renk farkı 1.600 TL

Plus paket 3.500 TL

Opel Vivaro Cargo 2021

Yeni Vivaro Cargo 2.0 Dizel MT-6 122 HP Edition XL 207.000 TL

Metalik renk farkı 1.600 TL

Opel Zafira Life 2021

Yeni Zafira Life 2.0 Dizel AT-8 177 HP Elegance XL 324.900 TL

Opel Nisan ayının kampanyaları