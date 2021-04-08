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Opel 2021 Nisan güncel kampanyalı 0 km fiyat listesi

2021 yılında Opel modellerinde kampanyalar başladı.Nisan ayında birçok modelde kampanya fırsatları sunuldu. Araba severler Opel modelli araçların 2021 fiyatlarını merak etmektedir. 08.04.2021 tarihli haberimizde 2021 çıkışlı Opel araçların fiyatlarını sizler için derledik. İşte 2021 Opel fiyat listesi...

08 Nisan 2021 Perşembe 22:55
Opel 2021 Nisan güncel kampanyalı 0 km fiyat listesi
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2021 model 0 km Opel modelli araçlara Nisan ayına özel kampanyalarla ulaşabilirsiniz. Opel Corsa 172.900 TL ,Opel Astra HB modelinin fiyatı ise 279.500 TL’den başlayan fiyatlarla yetkili satıcılarda yer almaktadır.

2021 Opel Insignia

Amiral gemisi olarak tasarlanan model ,lansmana özel fiyatıyla Opel yetkili satıcılarında. Nisan ayında Opel Insignia 1.5 Dizel AT-8 122 HP edition modeli 490.900 TL’den satın alınabilmektedir.

2021 Crossland ve Granland X

Crossland araçların benzinli fiyatı 219.900 TL iken , Dizel modellerin fiyatı 300.900 TL’den başlamaktadır.

Grandland X modelleri Nisan ayında 349 .900 TL’den başlayan fiyatlarla sunulmaktadır. Granland X 1.5 Dizel At-8 130 HP edition modeli ise 409.900 TL kampanya fiyatıyla sunulmaktadır.

Nisan ayına özel kampanyalı fiyatlar şu şekildedir:

  • Opel Corsa 2021

Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential

172.900 TL

Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Elegance

192.900 TL

Corsa 1.5 Dizel MT-6 102 HP Edition

208.600 TL

Corsa 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Edition

212.900 TL

Corsa 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Elegance

222.900 TL

Corsa 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Ultimate

277.900 TL

 

Donanım paketlerinde 2 Bin TL metalik fark bulunmaktadır. Siyah tavan ; Edition, Elegance ile Ultimate donanımları 1.500 TL , panoramik cam tavan ; Elegance ile Ultimate donanımları ise 4 bin TL

  • Opel Astra HB 2021

Astra HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP Edition

279.500 TL

Astra HB 1.4 Benzinli CVT-7 145 HP Edition

310.900 TL

Astra HB 1.4 Benzinli CVT-7 145 HP GS Line

316.900 TL

Astra HB 1.5 Dizel AT-9 122 HP Edition

327.900 TL

Astra HB 1.5 Dizel AT-9 122 HP GS Line

333.900 TL

Astra HB 1.5 Dizel AT-9 122 HP Elegance

359.600 TL

 

Metalik farkı 2 Bin TL

Elegance donanımda Sunroof 8 Bin TL

Alcantara Koltuk döşemesi 6 Bin TL

  • Opel Insignia 2021

Yeni Insignia 1.5 Dizel AT-8 122 HP Edition

490.900 TL

Yeni Insignia 1.5 Dizel AT-8 122 HP Elegance

531.400 TL

Yeni Insignia 1.5 Dizel AT-8 122 HP Ultimate

562.900 TL

Yeni Insignia 1.5 Dizel AT-8 122 HP Exclusive

573.900 TL

Yeni Insignia 2.0 Benzinli AT-9 230 HP 4X4 GSI

999.400 TL

 

Metalik renk farkı 3 bin TL

Edition ile Elegance donanımlarda sunroof 8 bin TL

Görüş paketi 9 bin TL

Prestij paketi 15 Bin TL

  • Opel Crossland 2021

Yeni Crossland 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Essential

219.900 TL

Yeni Crossland 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition

229.900 TL

Yeni Crossland 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Edition

300.900 TL

Yeni Crossland 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Elegance

312.900 TL

Yeni Crossland 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Ultimate

332.900 TL

Yeni Crossland 1.5 Dizel AT-6 120 HP Essential

300.900 TL

Yeni Crossland 1.5 Dizel AT-6 120 HP Edition

312.900 TL

Yeni Crossland 1.5 Dizel AT-6 120 HP Elegance

324.900 TL

 

Metalik farkı 2.500 TL

Cam tavan 8 bin TL

Teknolojik paketi 5 bin TL

  • Opel Grandland X 2021

Grandland X 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Essential

349.900 TL

Grandland X 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Edition

379.900 TL

Grandland X 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Elegance

409.900 TL

Grandland X 1.5 Dizel AT-8 130 HP Edition

409.900 TL

Grandland X 1.5 Dizel AT-8 130 HP Edition Explorer

424.900 TL

Grandland X 1.5 Dizel AT-8 130 HP Elegance

439.900 TL

Grandland X 1.5 Dizel AT-8 130 HP Ultimate

475.900 TL

 

Metalik renk farkı 3 Bin TL

Panoromik cam tavan 8 Bin TL

  • Opel Combo 2021

Grandland X 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Essential

349.900 TL

Grandland X 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Edition

379.900 TL

Grandland X 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Elegance

409.900 TL

Grandland X 1.5 Dizel AT-8 130 HP Edition

409.900 TL

Grandland X 1.5 Dizel AT-8 130 HP Edition Explorer

424.900 TL

Grandland X 1.5 Dizel AT-8 130 HP Elegance

439.900 TL

Grandland X 1.5 Dizel AT-8 130 HP Ultimate

475.900 TL

 

Metalik renk farkı 1.600 TL

Panoromik cam tavan 6 bin TL

  • Opel Combo Cargo 2021

Combo 1.5 102 HP Dizel MT5 Edition

153.500 TL

Combo 1.5 102 HP Dizel MT5 Elegance XL

162.000 TL

 

Metalik renk farkı 1.600 TL

Plus paket 3.500 TL

  • Opel Vivaro Cargo 2021

Yeni Vivaro Cargo 2.0 Dizel MT-6 122 HP Edition XL

207.000 TL

 

Metalik renk farkı 1.600 TL

  • Opel Zafira Life 2021

Yeni Zafira Life 2.0 Dizel AT-8 177 HP Elegance XL

324.900 TL

 

  • Opel Nisan ayının kampanyaları

426.700 TL

Yeni Insignia 1.5 Dizel AT-8 122 HP Elegance

452.900 TL

Yeni Insignia 1.5 Dizel AT-8 122 HP Ultimate

478.000 TL

Granland X 1.2 Benzin AT-8 130 HP Enjoy Skyline

331.100 TL

Granland X 1.5 Dizel AT-6 130 HP Enjoy Skyline

352.500 TL

Granland X 1.5 Dizel AT-6 130 HP Enjoy Explorer Cam Tavan

350.600 TL

 



Son Güncelleme: 08.04.2021 22:55
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Anahtar Kelimeler:
OpelOpel 2021 Sıfır Araç
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