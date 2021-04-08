Opel 2021 Nisan güncel kampanyalı 0 km fiyat listesi

2021 model 0 km Opel modelli araçlara Nisan ayına özel kampanyalarla ulaşabilirsiniz. Opel Corsa 172.900 TL ,Opel Astra HB modelinin fiyatı ise 279.500 TL’den başlayan fiyatlarla yetkili satıcılarda yer almaktadır.
2021 Opel Insignia
Amiral gemisi olarak tasarlanan model ,lansmana özel fiyatıyla Opel yetkili satıcılarında. Nisan ayında Opel Insignia 1.5 Dizel AT-8 122 HP edition modeli 490.900 TL’den satın alınabilmektedir.
2021 Crossland ve Granland X
Crossland araçların benzinli fiyatı 219.900 TL iken , Dizel modellerin fiyatı 300.900 TL’den başlamaktadır.
Grandland X modelleri Nisan ayında 349 .900 TL’den başlayan fiyatlarla sunulmaktadır. Granland X 1.5 Dizel At-8 130 HP edition modeli ise 409.900 TL kampanya fiyatıyla sunulmaktadır.
Nisan ayına özel kampanyalı fiyatlar şu şekildedir:
- Opel Corsa 2021
|
Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential
|
172.900 TL
|
Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Elegance
|
192.900 TL
|
Corsa 1.5 Dizel MT-6 102 HP Edition
|
208.600 TL
|
Corsa 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Edition
|
212.900 TL
|
Corsa 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Elegance
|
222.900 TL
|
Corsa 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Ultimate
|
277.900 TL
Donanım paketlerinde 2 Bin TL metalik fark bulunmaktadır. Siyah tavan ; Edition, Elegance ile Ultimate donanımları 1.500 TL , panoramik cam tavan ; Elegance ile Ultimate donanımları ise 4 bin TL
- Opel Astra HB 2021
|
Astra HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP Edition
|
279.500 TL
|
Astra HB 1.4 Benzinli CVT-7 145 HP Edition
|
310.900 TL
|
Astra HB 1.4 Benzinli CVT-7 145 HP GS Line
|
316.900 TL
|
Astra HB 1.5 Dizel AT-9 122 HP Edition
|
327.900 TL
|
Astra HB 1.5 Dizel AT-9 122 HP GS Line
|
333.900 TL
|
Astra HB 1.5 Dizel AT-9 122 HP Elegance
|
359.600 TL
Metalik farkı 2 Bin TL
Elegance donanımda Sunroof 8 Bin TL
Alcantara Koltuk döşemesi 6 Bin TL
- Opel Insignia 2021
|
Yeni Insignia 1.5 Dizel AT-8 122 HP Edition
|
490.900 TL
|
Yeni Insignia 1.5 Dizel AT-8 122 HP Elegance
|
531.400 TL
|
Yeni Insignia 1.5 Dizel AT-8 122 HP Ultimate
|
562.900 TL
|
Yeni Insignia 1.5 Dizel AT-8 122 HP Exclusive
|
573.900 TL
|
Yeni Insignia 2.0 Benzinli AT-9 230 HP 4X4 GSI
|
999.400 TL
Metalik renk farkı 3 bin TL
Edition ile Elegance donanımlarda sunroof 8 bin TL
Görüş paketi 9 bin TL
Prestij paketi 15 Bin TL
- Opel Crossland 2021
|
Yeni Crossland 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Essential
|
219.900 TL
|
Yeni Crossland 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition
|
229.900 TL
|
Yeni Crossland 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Edition
|
300.900 TL
|
Yeni Crossland 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Elegance
|
312.900 TL
|
Yeni Crossland 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Ultimate
|
332.900 TL
|
Yeni Crossland 1.5 Dizel AT-6 120 HP Essential
|
300.900 TL
|
Yeni Crossland 1.5 Dizel AT-6 120 HP Edition
|
312.900 TL
|
|
324.900 TL
Metalik farkı 2.500 TL
Cam tavan 8 bin TL
Teknolojik paketi 5 bin TL
- Opel Grandland X 2021
|
Grandland X 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Essential
|
349.900 TL
|
Grandland X 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Edition
|
379.900 TL
|
Grandland X 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Elegance
|
409.900 TL
|
Grandland X 1.5 Dizel AT-8 130 HP Edition
|
409.900 TL
|
Grandland X 1.5 Dizel AT-8 130 HP Edition Explorer
|
424.900 TL
|
Grandland X 1.5 Dizel AT-8 130 HP Elegance
|
439.900 TL
|
Grandland X 1.5 Dizel AT-8 130 HP Ultimate
|
475.900 TL
Metalik renk farkı 3 Bin TL
Panoromik cam tavan 8 Bin TL
- Opel Combo 2021
|
Grandland X 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Essential
|
349.900 TL
|
Grandland X 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Edition
|
379.900 TL
|
Grandland X 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Elegance
|
409.900 TL
|
Grandland X 1.5 Dizel AT-8 130 HP Edition
|
409.900 TL
|
Grandland X 1.5 Dizel AT-8 130 HP Edition Explorer
|
424.900 TL
|
Grandland X 1.5 Dizel AT-8 130 HP Elegance
|
439.900 TL
|
Grandland X 1.5 Dizel AT-8 130 HP Ultimate
|
475.900 TL
Metalik renk farkı 1.600 TL
Panoromik cam tavan 6 bin TL
- Opel Combo Cargo 2021
|
Combo 1.5 102 HP Dizel MT5 Edition
|
153.500 TL
|
Combo 1.5 102 HP Dizel MT5 Elegance XL
|
162.000 TL
Metalik renk farkı 1.600 TL
Plus paket 3.500 TL
- Opel Vivaro Cargo 2021
|
Yeni Vivaro Cargo 2.0 Dizel MT-6 122 HP Edition XL
|
207.000 TL
Metalik renk farkı 1.600 TL
- Opel Zafira Life 2021
|
Yeni Zafira Life 2.0 Dizel AT-8 177 HP Elegance XL
|
324.900 TL
- Opel Nisan ayının kampanyaları
|
426.700 TL
|
Yeni Insignia 1.5 Dizel AT-8 122 HP Elegance
|
452.900 TL
|
Yeni Insignia 1.5 Dizel AT-8 122 HP Ultimate
|
478.000 TL
|
Granland X 1.2 Benzin AT-8 130 HP Enjoy Skyline
|
331.100 TL
|
Granland X 1.5 Dizel AT-6 130 HP Enjoy Skyline
|
352.500 TL
|
Granland X 1.5 Dizel AT-6 130 HP Enjoy Explorer Cam Tavan
|
350.600 TL