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Opel 2021 Nisan ayı sıfır araç kampanyaları

Opel otomobil markası tarafından 2021 yılının Nisan ayına özel kampanyaları herkes tarafından merakla araştırılıyor. İşte Opel otomobil markasının 2021 yılının Nisan ayına özel kampanyaları...

09 Nisan 2021 Cuma 14:01
Opel 2021 Nisan ayı sıfır araç kampanyaları
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Opel araba markası tarafından 2021 yılının Nisan ayına özel kampanyalarını siz değerli okurlarımız için derledik. İşte Opel 2021 Kampanyaları…

Opel 2021 Nisan ayı kampanyası!

Opel bahara özel yaptığı kampanya fırsatlarıyla müşterilerine avantajlı satın alma koşulları sunmaya devam ediyor. Opel’in Nisan ayı sıfır araç kampanyası kapsamında birbirinden cazip finansman seçeneklerinden yararlanarak sizde yeni bir Opel marka otomobile sahip olabilirsiniz. ÖTV muafiyeti bulunan müşteriler için Opel’in sunduğu geniş model ve donanım seçenekleri de dikkat çekiyor. ÖTV muafiyeti bulunan tüketiciler, Corsa, Astra HB ve Crossland modellerinin yanı sıra Nisan ayına özel Grandland X Essential donanımını da tercih edebiliyor.

Yeni Opel Corsa kampanyası!

Teknolojik açıdan yenilenen ve sınıfında öncü özellikleriyle Opel’in başarılı modeli olan Corsa’yı Nisan ayında 172.900 TL’den başlayan fiyatlarla almak mümkün. Bunun yanı sıra Corsa modellerinde 100.000 TL kredi için 12 ay %0,99 faiz imkanı da bulunuyor.

Opel Corsa’nın en donanımlı ve teknolojik Ultimate versiyonu;   sportif tampon tasarımı, 17” elmas kesim jantları, dijital sürücü bilgi ekranı ve üstün güvenlik özellikleriyle segmentinde fark yaratmaya devam ediyor.

Yeni Opel Astra kampanyası!

Yenilenen motor ve şanzıman seçenekleriyle büyük ilgi gören Opel Astra Hatchback modelleri, 279.500 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarla Opel Showroomlarda. Dizel otmatik Astra HB modelleri ise 327.900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Yeni Opel İnsignia kampanyası!

Opel markasının D segmentinde yer alan amiral gemisi İnsignia ise 150.000 TL kredi için %0,99 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor. Nisan ayına özel olarak yeni Opel Insignia’ya 426.700 TL’den başlayan fiyatlar ile sahip olmak mümkün.

Yeni Opel Crossland kampanyası!

Yeni Opel Crossland, benzinli ve dizel seçenekleri, AGR onaylı koltukları, çift renk tavan seçeneği, yeni vizör tasarımı gibi bünyesinde bulundurduğu farklı özellikleriyle sevenlerinden yüksek talep görmeye devam ediyor. Nisan ayına özel olarak yeni Opel Crossland modeline 219.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

Opel Grandland X kampanyası!

Opel’in C-SUV segmentindeki temsilcisi Grandland X modelinde, 150.000 TL kredi için 12 ay  %0,99 vade imkanı sunuluyor. Ayrıca, yine Nisan ayına özel ve stoklarla sınırlı Opel Grandland X Enjoy Black Edition versiyonu 305.000 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarıyla SUV tutkunlarının beğenisine sunuluyor.

Opel Combo kampanyası!

Nisan ayına özel Opel Combo 186.900 TL’den başlayan fiyatlarla  Opel yetkili satıcılarında. Opel Combo Life modelinde 100.000 TL kredi için 12 ay, %0,99 faiz imkanının yanı sıra KOBİ’lere özel fırsatlar da sağlıyor. Opel Combo Life Essential versiyonu ise Nisan ayına özel 85.000 TL kredi için 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla ön plana çıkıyor.

Yeni Opel Vivaro Cargo kampanyası!

Yeni Opel Vivaro Cargo modelleri ise 207 bin TL’den başlayan fiyatlarıyla, 100.000 TL, 12 ay %0,99 faiz oranıyla ve Kobilere özel ek fırsatlarıyla Opel yetkili satıcılarında yerini almış bulunmakta.

Yeni Opel Zafira Life kampanyası!

Üstün teknoloji donanımlarıyla hayatı kolaylaştıran çözümlerle ve ileri seviyede güvenlik sistemleriyle kendi segmentinde fark yaratan yeni Zafira Life, 324 bin TL’den başlayan fiyatları ve 100.000 TL krediye %0,99 faiz oranıyla beraber Kobilere özel ek fırsatlarıyla müşterilerin beğenisine sunuluyor.




Son Güncelleme: 09.04.2021 14:01
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Anahtar Kelimeler:
OpelOtomobilOpel 2021 NisanOpel Nisan Ayı Kampanyası
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