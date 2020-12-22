Ons nedir? Altın ons değeri kaç grama eşittir?

Ons denilen terim bir kütle birimi olarak bilinir. Birçok ons çeşidi olmasına rağmen en yaygın olanı “Avoirdupois Onsu”dur. Bu ons 28,349523125 grama denk geliyor.
Troya onsu
Bu ons çeşidi, Fransa’nın Troyes şehrinde kullanılan Troy Ağırık Sistemi’nin ölçü birimi olarak bilinir. Troya onsu, bazı değerli taş ve metallerin ölçümünde kullanılır. Bunlar, gümüş, altın, platin, elmas, yakuttur. Troya onsu, avourdupois onsuna göre %9,7 daha ağırdır.
Bir troya onsu 31,1034768 grama denk gelir. Bu oran saf altında geçerlidir. Normalde bir ons 28,3495231 grama denk gelir.
Türk Dil Kurumu’nun ons tanımı
İngiltere'de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık ölçüsü birimi.”
Onsun gram değerleri
Her ülkeye göre onsun gram değeri değişmektedir. Öneğin Fransa’da bu değer 1 ons için 30 gramdır. İngiltere’de ise 1 ons 28,349 grama denk gelir. Genel anlamda 1 onsun değeri 28,3495231 gramdır. Bu doğrultuda İngiltere’de yapılan hesaplama esas alınmaktadır. Genelde altın ile kullanılan onsun 1 ons altın değeri 28,349 grama denk gelir.
22 Aralık 2020 Salı günü için;
1 ons altın alış fiyatı:1,872,30 dolar
1 ons altın satış fiyatı: 1,872,79 dolar
1 ons altın =28,349 gramdır = 14 milyon 278 bin 64 TL
2 ons altın =56,698 gramdır = 28 milyon 557 bin 28 TL
3 ons altın =85,047 gramdır = 42 milyon 835 bin 92 TL
10 ons altın =283,49 gramdır = 142 milyon 786 bin 4 TL
100 ons altın =2834,9 gramdır (2.8 kg) = 1 milyon 427 bin 864 TL
1000 ons altın =28349 gramdır (28 kg) = 14 milyon 278 bin 640 TL
1 milyon ons altın =28.000 kg = 14.278,640,000 TL
3,5 milyon ons altın =98.000 kg = 49.975.240.000 TL
3 milyon ons altın = 98,000 kg = 49,975,240,000 TL
1 milyar ons altın =28.000.000 kg = 14.278.640.000.000 TL