Ons nedir? Altın ons değeri kaç grama eşittir?

Ons denilen terim bir kütle birimi olarak bilinir. Birçok ons çeşidi olmasına rağmen en yaygın olanı “Avoirdupois Onsu”dur. Bu ons 28,349523125 grama denk geliyor.

Troya onsu

Bu ons çeşidi, Fransa’nın Troyes şehrinde kullanılan Troy Ağırık Sistemi’nin ölçü birimi olarak bilinir. Troya onsu, bazı değerli taş ve metallerin ölçümünde kullanılır. Bunlar, gümüş, altın, platin, elmas, yakuttur. Troya onsu, avourdupois onsuna göre %9,7 daha ağırdır.

Bir troya onsu 31,1034768 grama denk gelir. Bu oran saf altında geçerlidir. Normalde bir ons 28,3495231 grama denk gelir.

Türk Dil Kurumu’nun ons tanımı

Onsun gram değerleri

Türk Dil Kurumu (TDK) ons kelimesinin tanımını şu şekilde yapmaktadır: “Genellikle gümüş, altın ve platin gibi kıymetli metallerin veya elmas, yakut gibi değerli taşların kütlelerinin ölçülmesi için kullanılan, Fransa'da 30,59 gr,'de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık ölçüsü birimi.”

Her ülkeye göre onsun gram değeri değişmektedir. Öneğin Fransa’da bu değer 1 ons için 30 gramdır. İngiltere’de ise 1 ons 28,349 grama denk gelir. Genel anlamda 1 onsun değeri 28,3495231 gramdır. Bu doğrultuda İngiltere’de yapılan hesaplama esas alınmaktadır. Genelde altın ile kullanılan onsun 1 ons altın değeri 28,349 grama denk gelir.

22 Aralık 2020 Salı günü için;