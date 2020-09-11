İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Son Dakika
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni...
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...

Online emlak vergisi nasıl ödenir? 2020 E-devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme detayları

Online emlak vergisi nasıl ödenir? E-devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme detayları ve ayrıntıları hakkında gündemi meşgul eden tüm konular her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor. Biz de 11.09.2020 tarihli haberimizde Online emlak vergisi nasıl ödenir? ile ilgili tüm yeni gelişmeleri kaleme aldık.

11 Eylül 2020 Cuma 16:15
Online emlak vergisi nasıl ödenir? 2020 E-devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme detayları
Takip Et:

Emlak vergisi ödemek isteyenler için birçok ödeme seçeneği bulunmaktadır. Geçmişte vergi daireleri tarafından alınan emlak vergileri, teknolojinin gelişmesi ile birlikte dijital ortamlardan da sorgulanabiliyor ve ödenebiliyor. Emlak vergisini sorgulama isteyenler online sistem üzerinden vergi borçlarını kolayca görüntülerken, ödemelerini de anında yapabiliyor.

Emlak Vergisi sorgulama detayları nelerdir?

Emlak vergisini sorgulamak isteyen kişiler, e-devlet sistemi üzerinden emlak vergilerini sorgulayabilmektedir. Bunun için ilk önce e-devlet sitesine giriş yapması gereken kişiler, arama bölümünde emlak vergisi kelimelerini aratarak kolayca emlak vergi sorgulamalarını yapabilmektedir. Vergi borcunu görmek isteyen kişiler vergi borcu görüntüle seçeneğini tıklayarak borç bilgilerine ulaşabilecektir.

Emlak Vergisi nasıl ödenir?


Emlak vergisini ödemek isteyen kişilerin yapması gereken, İnteraktif Vergi Dairesi adlı resmi intenet sitesine giriş yapmaktır. Siteye giriş yapan kişiler, kimlik bilgileri ile siteye giriş yaparak, sayfada bulunan ödeme seçenekleri köşesinde ödeme işlemini gerçekleştirebilmektedir. Ödeme yapacak kişi belge numarası veya referans numarası ile vergi borcunu ödeyebilmektedir. Gerekli numarayı giren kişi açılan sayfadaki formu doldurması halinde borcunu ödeyebilir.

Emlak Vergisi muafiyet şartları nelerdir?

Bir kişinin emlak vergisinden muafiyet kazanmak için aşağıdaki durumlar meydana gelmelidir:

  • Türkiye içinde 200 metrekareden büyük olmayan konuta sahip olmak.
  • 18 yaş ve üzeri düzenli geliri olmamak.
  • SGK tarafından ölüm aylığı, dul ve yetim aylığından herhangi birini almak.
  • Mevcut mülkten gelir elde edilmemesi gerekir.
  • Konut dışı mülk sahibi olmak.
  • Yılda dönemsel olarak kullanılan yazlık evler

Yukarıda sayılan şartlardan biri bulunması halinde kişilerin emlak vergisi ödemesi gerekmemektedir.



Son Güncelleme: 11.09.2020 16:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kredi ve kredi kartında yasal takibe alınan kişi oranı azaldı
Kredi ve kredi kartında yasal takibe alınan kişi oranı azaldı
TOKİ'den çekilişsiz kurasız 400 adet konut fırsatı!
TOKİ'den çekilişsiz kurasız 400 adet konut fırsatı!
Petrolün varil fiyatındaki düşüşler devam ediyor!
Petrolün varil fiyatındaki düşüşler devam ediyor!
Bakan Selçuk Açıkladı! Nakdi ücret desteği ödemeleri başlıyor
Bakan Selçuk Açıkladı! Nakdi ücret desteği ödemeleri başlıyor
BDDK duyurdu! tüketici kredilerinde vade düşürüldü
BDDK duyurdu! tüketici kredilerinde vade düşürüldü
Eylül ayı yaşlı ve engelli maaş ödemeleri başladı
Eylül ayı yaşlı ve engelli maaş ödemeleri başladı

Popüler Haberler

Online emlak vergisi nasıl ödenir? 2020 E-devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme detayları
10.000 tl aylık ne kadar faiz getirir? Bankaların 10 Bin TL mevduat getirisi
Engelli sağlık kurulu raporu sorgulama işlemleri nereden yapılır? 2020 E-devlet Engelli sağlık kurulu raporu sorgulaması
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal yardım destekleri nelerdir, nasıl başvuru yapılır?
MYUH sınav konuları nelerdir? Sınavda sorulan sorular hangi konulardan çıkıyor?
Bankalardan faizsiz kredi müjdesi! Başvuru yapan herkese faizsiz 5.000 TL kredi verilecek!
Aile hekimliğimi nasıl öğrenebilirim? Adresime göre aile hekimim kim?
BİM'de bu hafta 11 Eylül – 18 Eylül 2020 aktüel indirimli ürünler kampanyası
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin kimdir? Kayhan Özekin kaç yaşında ve nereli?
Meke Gölü nerededir? Mekke gölüne ne oldu, neden kurudu? Mekke gölü haritadaki yeri ve son hali
2020 cemreler ne zaman, nereye düşecek? 2020 1. Cemre tarihi ne zaman?
13 Ocak Pazartesi: Gelinim Mutfakta puan durumu! 13 Ocak Pazartesi Gelin Mutfakta kim kazandı?
Günlük Burç Yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Yeni Askerlik Sistemi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? Son dakika Askerlik Açıklaması!
Halkbank çalışmayan ev hanımlarına kredi kampanyası şartları nelerdir? 2020
Thor: Ragnarok filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı? 2020
Hindistan asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Özel Güvenlik Kimlik Kartı ne zaman çıkar? 2020 Özel güvenlik kimlik kartı sorgulama
Ev mantısı nasıl yapılır, mantı nasıl pişirilir? 2020 evde mantı yapmanın püf noktaları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.