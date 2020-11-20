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Öğretmen, polis, imam ve hemşire Ocak 2020 zamlı maaşları kaç TL olacak?

Ek gösterge ile ilgili açıklamalar yapıldıktan sonra pek çok kişi öğretmen, polis, imam ve hemşirelerin Ocak 2020 zamlı maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı.

20 Kasım 2020 Cuma 22:18
Öğretmen, polis, imam ve hemşire Ocak 2020 zamlı maaşları kaç TL olacak?
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3600 ek gösterge zamları açıklandıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın son dakika açıklamaları merak edilmeye başlandı.

3600 ek gösterge ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları sonrasında Bakan Elvan ‘Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden bir tanesi olan ek göstergelerdeki artış emekli ikramiyelerine de yansıyacak’ açıklamaları sonrasında pek çok öğretmen, polis, imam ve hemşire maaşlarında ki değişiklikleri araştırmaya başladı.

3600 ek göstergede çalışıyor

Bakan Elvan konu ile ilgili, ‘Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ediyor. Bunun belirli bir yükü var’ dedikten sonra ‘Gerekli talimatları bizzat verdim. Mağduriyetlerin yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz dedi.’

Maaşlarda ne kadar artış olacak?

Memurların maaş hesaplamaları için kullanılan ek göstergelerde yapılan değişiklikler mevcut maaşı arttırırken asıl etkiyi emekli maaşlarında yapıyor. Ek göstergeler unvan, sınıf ve derecelere göre değişiklikler gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur daha düşük olan memurlara göre zamı ve emekli ikramiyesini daha fazla alıyor. Ek göstergelerin 2200’den 3000’e ve 3600’e çıkarılması başta polis, öğretmen, hemşire, imam ve devlet daireleri idarecilerinin maaşlarında artışa neden olacak.

Memur ve emekli maaşları ne kadar artış gösterecek?

Öğretmen, polis, hemşire ve imamların maaşları 3600 ek göstereye göre yeniden düzenlendiğinde 25 yıllık hizmeti olan çalışanların ¼ derece emekli hesaplamasına göre 2.950 TL emekli maaşı alacakları belirtildi. Önek vermek gerekirse, hemşireler 2.349 TL emekli maaşı alırken 3600 ek gösterge ile 2.950 TL emekli maaşı almaya başlayacaklar. Aynı derecede ki öğretmenler 2.417 TL emekli maaşı alırken düzenleme ile birlikte 2.950 TL emekli maaşı alacaklar.


Aynı durum polisler için de geçerli olacak. Buna göre 2.517 olan emekli maaşları 2.950 TL olacak. Ancak 30 yıl hizmeti bulunan polislerin emekli maaşları 3600 ek gösterge ile farklılık gösterecek.

Buna göre 2200 ek göstergeden 25 yıl hizmeti bulunan memurların maaşları 2.3552 TL’den 2.950 TL’ye, 30 yıl hizmeti olan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkarılan memurların 2.510 TL olan emekli maaşları 3.147 TL’ye çıkacak.

Ek gösterge nedir?

Ek göstergeler memurların maaşları, emekli maaşları ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde kullanılan en önemli şartlardan bir tanesidir. Ek göstergenin yüksek olması emekli maaşı ve emekli ikramiyelerinin yüksek olması demektir. Ek göstergeler unvan, sınıf ve dereceye göre belirlenmektedir.

Ek gösterge miktarı 3600 olan memur ile 2500 ek göstermeye sahip memurların alacakları emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri farklılık gösterecektir. 657 sayılı kanuna göre devlette öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olan vatandaşlar ek gösterge zamlarını dört gözle bekliyordu.

 

 



Son Güncelleme: 20.11.2020 22:18
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Ek GöstergeSon DakikaAçıklamaMemur MaaşZam
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