Öğrenci yemeği makarna artık zengin yemeği oluyor

İtalyan mutfağının vazgeçilmez yemeği olan makana artık lüks oluyor. Durum buğday fiyatlarının zamlanması nedeniyle, az maliyetli bir yemek olan makananın fiyatına da zam geliyor. Durum buğdayının fiyatı 2021 yılında yüzde 60’tan fazla arttı. Bu durumda dünyanın en büyük iki buğday üreticisi Rusya ve Kanada da kuraklık nedeniyle buğday veriminde düşüş yaşandı ve bu da etiketlere yansıdı.
Sevkiyatlarda düşüş yaşandı
Bu durumda buğday fiyatlarındaki artış, çok yakında makana fiyatlarını da doğrudan etkileyecek.
Son Güncelleme: 14.09.2021 20:30