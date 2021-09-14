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Öğrenci yemeği makarna artık zengin yemeği oluyor

Makarnanın üretiminde kullanılan durum buğdayı fiyatlarının artması nedeniyle öğrenci yemeği olarak bilinen makarna artık zengin yemeği oluyor. Artış, çok yakında raflardaki etiketlere de yansıyacak.

14 Eylül 2021 Salı 20:30
Öğrenci yemeği makarna artık zengin yemeği oluyor
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İtalyan mutfağının vazgeçilmez yemeği olan makana artık lüks oluyor. Durum buğday fiyatlarının zamlanması nedeniyle, az maliyetli bir yemek olan makananın fiyatına da zam geliyor. Durum buğdayının fiyatı 2021 yılında yüzde 60’tan fazla arttı. Bu durumda dünyanın en büyük iki buğday üreticisi Rusya ve Kanada da kuraklık nedeniyle buğday veriminde düşüş yaşandı ve bu da etiketlere yansıdı.

Sevkiyatlarda düşüş yaşandı

Ağustos ayında batı Kanada limanlarında yapılan tahıl sevkiyatları, bir önceki yıla göre yüzde 41 düştü. İtalya’nın en büyük makana üreticilerinden La Molisana SpA’nın CEO’su Giuseppe Ferro dahi, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını ve fiyat artışını şaşkınlıkla izlediklerini dile getirdi.

Bu durumda buğday fiyatlarındaki artış, çok yakında makana fiyatlarını da doğrudan etkileyecek.


Son Güncelleme: 14.09.2021 20:30
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Anahtar Kelimeler:
MakarnaMakarnaya ZamDurum Buğdayı
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