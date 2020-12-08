OECD Raporunda işsizlikte Türkiye ilk sırada yer aldı!

Yapılan son araştırmalarda OECD verilerine göre covıd-19 salgın hastalığa yakalanmakta en dezavantajlı ülkeler belirlenmiş bulunmaktadır. Dünyaca geçirdiğimiz salgın hastalık dönemin de yalnızca hastalıkla değil aynı zamanda işsizlik ve gelir problemleriyle de mücadele etmekteyiz. Pandemi sürecinin özellikle işsizlik ve istihdam konularında da bölgeler arasında eşitsizliklerin daha ön plana çıkacağı beklenmekte. OCBD verilerine göre covıd-19 salgın hastalığına dezavantajlı olarak yakalanan ülke Türkiye olarak belirtiliyor ve bölgeler arasında işsizlik ve istihdamda eşitsizliğin en fazla olduğu ülke olarak açıklanıyor.

Türkiye’de geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 29.3 seviyesine çıktı. Böylelikle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan tanımlı işsizlik verilerinin de bir anlamı kalmadı. OECD raporuna göre bölgeler arası istihdamdaki eşitsizlikler açısından Türkiye’nin çok dezavantajlı bir durumda olduğu gözler önüne serildi. OECD istihdam raporunda Türkiye’nin diğer OECD ülkeleri arasında bölgeler bazında istihdamda en derin eşitsizliğin yaşandığı ülke olması dikkatlerden kaçmadı.

Doğuda İşsizlik Rakamları Çok Yüksek

Türkiye için belirlenen OECD raporuna göre en güçlü bölge ile en zayıf bölge arasındaki farkın 19 puanında üzerinde olduğu verilerine ulaşılmaktadır. OECD verilerinde ilk sıralarda yer alan ülkeler Türkiye, Yunanistan, Avusturya, İspanya olarak belirlenmektedir. Aynı zaman da OECD Covıd-19 virüsünün ülkelere olan etkisini de araştırmaları içerisine dahil etmiş bulunmakta. Pandemi sürecinin etkileriyle dünyada istihdamın %15 ile %35 oranında risk taşıdığı belirlenmektedir.

Rapora göre özellikle turizm destinasyonları ve büyük şehirler işsizlik konusunda ağır risk taşıyor. OECD bölgesinin ağırlıkla kırsal kesim olan yüzde 30’unda son 10 yılda işgücünün daraldığını vurgulanıyor. Covıd-19 salgın hastalığının işgücüne etkisinin araştırıldığı rapora göre işsizlik konusunda tehlike altında bulunan kesim olarak ‘yetenekleri yetersiz olanlar, düşük gelirli çalışanlar, ve genç iş gücü’ en çok yarayı alan kesim olacağı tahmin edilmektedir.

Okulların bakım merkezlerinin kapalı olması kadınların iş gücüne katılım oranlarını uzun vade de olumsuz etkileyeceği belirlenmekte. OEDC ülkelerinde kadınların is gücüne katılım oranlarını iyileştirmeye yönelik yeni çalışmalar yapacağını duyurmaktadır.

Ümitsiz İşsizlerin Sayısı Artıyor

Belirlenen işsizlik raporlarına, iş gücüne katılımda küstürülmüş işçiler yani ümitsiz işsizlerin sayısı dahil edilmemektedir. Ümitsiz işsizlerin koronavirüs salgın hastalığının etkisiyle daha da artacağı OECD raporunda belirtilmektedir. Türkiye’de DİSK-AR araştırmasına göre ümitsiz işsizlerin (herhangi bir iş başvurusunda bulunmayan) sayısı son bir yılda 613 binden 1 milyon 331 bine yükseldiği görüldü. OECD raporunda covıd-19 salgın virüsü nedeniyle ümitsiz işsizlere daha etkin politikalar uygulanması gerektiğine dikkat çekilmekte. Öneğin İsveç’te iş gücüne katılımı tehlike altında olan havayolu uçuş personelleri stres yönetimi eğitimi alarak doktorlara hzmet vermeye başladı.

Evden Çalışma Sistemi Yaygınlaşıyor

Belirlenen OECD raporuna göre 1. Dalga covıd-19 salgın hastalığında iş gücüne katılımda evden çalışma oranları %39 seviyesine ulaştığı belirlenmektedir. Yapılan araştırmada bölgesel farklılıklarda göz önünde bulundurularak çalışanların ancak %15 inin sürekli olarak evden çalışabileceği belirtilmekte. OECD raporunda Türkiye deki evden çalışma oranları İstanbulda %45 oranına çıkabileceğini vurgulamaktadır. Evden çalışma oranının en fazla olacağı ülke ise %55 oranı ile Londra olarak belirlenmektedir.