Ocak'ta En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı kaç TL olacak?

2021 Yılında Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? En Düşük SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Ne Kadar Maaş Alacak?

Merkez Bankası’nın yaptığı beklenti anketine göre; TÜFE tahmini %12.47’lik artışla, emekli maaşlarına 405 liraya kadar artış olacağını belirtti. 2021 SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları ne kadar olacak sorusu emeklilerin akıllarında dolaşmaktadır.

Yaklaşık 2 milyon tane emeklinin bütün dikkati 2021 yılının Ocak ayında yapılacak olan maaş zamlarındadır. Her geçen yıl Ocak ve Temmuz aylarında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına enflasyon oranında zam uygulanmakta. Hükümetin yaptığı açıklamalarda Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefleri, memur ve memur emeklilerinin yılbaşında alacağı enflasyon farkıyla işçi, çiftçi ve esnaf emeklilerinin yeni yılda alacağı 6 aylık zamma ilişkin tahmin edilen verileri ortaya çıkarmıştır. Merkez Bankası’nın beklenti anketine göre % 12.47’lik 2020 yılı TÜFE tahminlerine göre, emeklilerin ocak zammı %6.35 olacaktır. Eğer bu tahminler gerçekleşecek olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına 405 TL’ye kadar artış olacağı bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur Emeklisinin Yeni Yılda Maaşı Ne Kadar Olacak?

Merkez Bankası beklenti anketine göre maaşlarda %12.47’lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre de bu yılın ikinci yarısındaki enflasyona bağlı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı %6.35 olacağı düşünülüyor.

Mevcut Maaş %6.35 Zamlı Maaş 1.500 TL 1.595,25 TL 1.600 TL 1.701,60 TL 1.800 TL 1.914,30 TL 2.000 TL 2.127,00 TL 2.200 TL 2.339,70 TL

2.556,00 TL 2.600 TL 2.765,10 TL 2.800 TL 2.977,80 TL 3.000 TL 3.190,50 TL 3.200 TL 3.403,20 TL 3.400 TL 3.616,90 TL 4.000 TL 4.254,00 TL

En Yüksek Emekli Maaşı 6.780 TL Olacak!

Eğer bu tahmin gerçek olursa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirlerine 404,84 Tl gibi bir artış olacaktır. En yüksek emekli maaşı ise aylık net 6.375 lira 37 kuruştan 6.780 lira 21 kuruşa çıkacaktır.

Emekli Maaşları Asgari Ücretle Eşitleniyor Mu?

Son zamanlarda emeklilerin maaşlarına yönelik iki adet düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenlemelere göre en düşük emekli maaşı 1000 TL olarak belirlenmişti. Fakat pandemiden dolayı yeni bir düzenleme yapıldı ve en düşük emekli maaşı 1500 TL olarak belirlendi. Bu iki düzenlemeden sonra Türkiye Emekliler Deneği’nden (TÜED) yeni bir maaş düzenleme talebi yapıldı. TÜED yaptığı talepte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban maaşın en az asgari ücret kadar olmasını istemiştir. TÜED’in bu talebi gerçekleştiği takdirde en düşük emekli maaşının 2.324 TL olarak ödenmesi bekleniyor. Bu durumdan dolayı emekli maaşlarında 824 TL gibi bir artış olacaktır. Bu kapsam dahilinde dul ve yetim maaşlarına da düzenleme gelerek maaşlarda artış olacaktır.