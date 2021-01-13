Ocak ayı zamlı maaşların e bordroları yayımlandı

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sözleşmeli ve kadrolu çalışanlarında 2021 yılı Ocak ayı maaşlarında ödeme kalemlerini detaylı inceleyebildikleri , Ocak ayı maaş e-bordrosu yayımlandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan çalışanlar kendilerine ait maaş bordrosunu e devlet üzerinden kendi kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapıp görebilirler.

Öte yandan açıklanan enflasyon farkı ve memur sendikalarıyla hükümetin yapmış olduğu ve hakem heyetinde sonuçlanan zam oranı ile birlikte kamu çalışanları 2021 yılı Ocak ayı maaşlarına yüzde 7,36 zam oranı alacaklar.

15 Ocak'ta hesaplara yatacak zamlı maaştaki ödeme kalemlerini incelemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz..

Ocak ayı e bordro için tıklayın..