Ocak ayı zamlı maaşların e bordroları yayımlandı

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sözleşmeli ve kadrolu çalışanlarında 2021 yılı Ocak ayı maaşlarında ödeme kalemlerini detaylı inceleyebildikleri , Ocak ayı maaş e-bordrosu yayımlandı.
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan çalışanlar kendilerine ait maaş bordrosunu e devlet üzerinden kendi kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapıp görebilirler.
15 Ocak'ta hesaplara yatacak zamlı maaştaki ödeme kalemlerini incelemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz..
Son Güncelleme: 13.01.2021 20:10