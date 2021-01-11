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Ocak 2021 Seat otomobil kampanyaları

2021 yılına girilmesiyle Seat ocak ayına özel kampanyalar yapmaya devam ediyor. 2021 Ocak ayında Seat otomobil kampanyalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

11 Ocak 2021 Pazartesi 15:28
Ocak 2021 Seat otomobil kampanyaları
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Seat, Ocak ayında birbirinden farklı kampanyalar yaparak müşterilerini otomobil sahibi yapıyor. Seat’ın Ibıza ve Ateca modellerinde yapılan indirim ve uygun kredi oranlarıyla birçok kişinin dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

Ocak 2021 Seat otomobil kampanyaları neler?

Ibiza modelinin yeni 1.0 lt Evo 80 HP Style versiyonuysa 16.000TL’ye varan indirimle, 154.000TL’den başlayan fiyatlarla kampanya dahilinde alınabilmektedir. Style donanım seviyesinde yağmur sensörü, hız sabitleme sistemi, arka park sensörleri, otomatik klima, otomatik yanan kısa farlar ayrıca yüksek kaliteye ve çözünürlüğe sahip 6,5 inçlik dokunmatik ekranda bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 11.01.2021 15:28
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Anahtar Kelimeler:
SeatIbizaAtecaOcak2021
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