Seat, Ocak ayında birbirinden farklı kampanyalar yaparak müşterilerini otomobil sahibi yapıyor. Seat’ın Ibıza ve Ateca modellerinde yapılan indirim ve uygun kredi oranlarıyla birçok kişinin dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

Ocak 2021 Seat otomobil kampanyaları neler?

Ibiza modelinin yeni 1.0 lt Evo 80 HP Style versiyonuysa 16.000TL’ye varan indirimle, 154.000TL’den başlayan fiyatlarla kampanya dahilinde alınabilmektedir. Style donanım seviyesinde yağmur sensörü, hız sabitleme sistemi, arka park sensörleri, otomatik klima, otomatik yanan kısa farlar ayrıca yüksek kaliteye ve çözünürlüğe sahip 6,5 inçlik dokunmatik ekranda bulunmaktadır.