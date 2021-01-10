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Ocak 2021 Peugeot otomobil kampanyaları

Günümüz koşullarında, araba almak artık bir lüks olmaktan çıkarak ihtiyaç haline gelmiştir. Araba sahibi olmak isteyen kişilere yeni yılın ilk ayında sıfır faiz oranıyla imkanlar sunulmaktadır. Peugeot belirli modellerde kampanya uygulamaktadır. Kampanya detayları merak edilmektedir.

10 Ocak 2021 Pazar 22:00
Ocak 2021 Peugeot otomobil kampanyaları
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Peugeot, Ocak ayı satışlarında tüm modeller için %0 faiz fırsatları sunmaktadır.

Kampanyaya dahil olan modeller şunlardır:

  • Yeni PEUGEOT SUV 3008’de 150.000 TL için 12 ay %0 faiz imkanları
  • Yeni PEUGEOT SUV 5008’de 120.000 TL için 24 ay %0 faiz imkanları
  • Yeni PEUGEOT SUV 2008’de 229.700 TL’den başlayan fiyatlar ve 100.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı
  • PEUGEOT 508’de 120.000 TL için 12 ay %0 faiz imkanları
  • Yeni PEUGEOT 308’de geri görüş kamerası, cam tavan ve karartılmış arka camlarla birlikte 200 TL’den başlayan fiyatlar ve 30.000 TL için 12 ay %0 faiz imkanları
  • PEUGEOT Rifter’da 000 TL için 24 ay %0 faiz imkanları varken; gelişmiş yakıt ekonomisi, efektif yükleme hacimleriyle beğenilen PEUGEOT hafif ticari ailesi de %0 faiz imkanları sunmaktadır.

 



Son Güncelleme: 10.01.2021 22:00
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Anahtar Kelimeler:
PeugeotKampanya
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