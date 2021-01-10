Ocak 2021 Peugeot otomobil kampanyaları

Kampanyaya dahil olan modeller şunlardır:
- Yeni PEUGEOT SUV 3008’de 150.000 TL için 12 ay %0 faiz imkanları
- Yeni PEUGEOT SUV 5008’de 120.000 TL için 24 ay %0 faiz imkanları
- Yeni PEUGEOT SUV 2008’de 229.700 TL’den başlayan fiyatlar ve 100.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı
- PEUGEOT 508’de 120.000 TL için 12 ay %0 faiz imkanları
- Yeni PEUGEOT 308’de geri görüş kamerası, cam tavan ve karartılmış arka camlarla birlikte 200 TL’den başlayan fiyatlar ve 30.000 TL için 12 ay %0 faiz imkanları
- PEUGEOT Rifter’da 000 TL için 24 ay %0 faiz imkanları varken; gelişmiş yakıt ekonomisi, efektif yükleme hacimleriyle beğenilen PEUGEOT hafif ticari ailesi de %0 faiz imkanları sunmaktadır.
Son Güncelleme: 10.01.2021 22:00