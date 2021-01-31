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Ocak 2021 işsizlik maaşı hesaplara ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada binlerce kişiyi yakından ilgilendiren işsizlik maaşlarının hesaplara yatacağı tarihi açıkladı.

31 Ocak 2021 Pazar 17:23
Ocak 2021 işsizlik maaşı hesaplara ne zaman yatacak?
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İşsizlik maaşı ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada Ocak ayının işsizlik maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu.

Ocak 2021 işsizlik maaşı hangi tarihte yatacak?

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamalarda Ocak ayına ait işsizlik maaşını ve kısa çalışma ödeneğinin 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatacağını duyurdu.

İşsizlik maaşı ne kadar?

2021 senesinde uygulanacak asgari ücret tutarı brüt 3.577,50TL, net 2.825,90TL şeklinde belirlenmişti. Böylece 2021 senesinde verilecek en yüksek işsizlik maaşıda net 2.825,90TL oldu.

Geçen aylarda salgın süreciyle beraber gündemden düşmeyen kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşıyla ücretsiz izindekilere verilen nakdi ücret desteğine zam yapılacağı duyurulmuştu. Zamlı ödemeler ocak ayıyla beraber geçerli hale gelecek.

İşsizlik maaşı hesaplaması nasıl yapılır?

İşsizlik maaşı hesaplaması yapılırken, çalışan kişinin sigortasının son 4 aylık prime esas kazançlarına bakılır. Buradan kişinin günlük brüt kazancının yüzde 40’ı alınarak hesaplama yapılır. Böylece kişinin aylık işsizlik maaşı hesaplanabilir. İşsizlik maaşı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemez. İşsizlik maaşından yalnızca damga vergisi kesilmektedir.

İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Hizmet sözleşmesinin feshedilmesinden sonra  30 gün içerisinde İŞKUR birimlerinden birine başvurmak gerekiyor. Başvuru, İŞKUR birimlerinden ya da www.iskur.gov.tr intenet adresi üzerinden yapılabilmektedir.

İşsizlik maaşının ödenmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekiyor. İşsizlik maaşı başvurusuyla kişinin iş arayan kayıdı yapılır ya da güncellenir.



Son Güncelleme: 31.01.2021 18:34
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Işsizlik Maaşı5 şubatKısa çalışma ödeneğiZehra Zümrüt SelçukOcak 2021
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