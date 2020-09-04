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Noter Güvenli ödeme sistemi nedir? Sistem nasıl işler? 2020 Güvenli ödemeyi destekleyen bankalar hangileridir?

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Noter Güvenli ödeme sistemi nedir? Sistem nasıl işler? Güvenli ödemeyi destekleyen bankalar hangileridir? ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 4 Eylül 2020 Cuma tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Noter Güvenli ödeme sistemi nedir? Sistem nasıl işler? Güvenli ödemeyi destekleyen bankalar hangileridir? hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

04 Eylül 2020 Cuma 14:25
Noter Güvenli ödeme sistemi nedir? Sistem nasıl işler? 2020 Güvenli ödemeyi destekleyen bankalar hangileridir?
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Geliştirilen güvenli ödeme sistemiyle araç alım ve satımlarında dolandırıcılığın önüne geçilmek hedeflenmektedir. 15 Ağustos 2020 tarihi itibariyle zorunlu hale getirilen güvenli ödeme sistemi ile bazı işlemlerde değişikliklere gidildi. Resmi Gazete’de yayınlanan kararla uygulama resmen devreye girmiş oldu.

Araç alış – satış işlemlerinde neler değişti?

15 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete kararıyla artış noter güvenli araç satışı zorunlu olacak. Galeri yetki belgesi bulunmayan kişiler bir yıl içerisinde en çok 3 araç satabilecek. 3’ten daha fazla araç satan kişilerin ticari faaliyet gerçekleştirdiği kabul edilecek ve buna göre vergi cezası başta olmak üzere çeşitli yaptırımlar uygulanacak.

3’ten fazla araç satışları yalnızca yetki belgesi alınan ve resmi kaydı olan galericiler tarafından yapılacak. Araç kiralamaları yapan firmalar en az 1 yıl geçmeden araç satışı gerçekleştiremeyecek. Araç satışı yapacak işletme araç satışı gerçekleşmeden en az 3 gün önce ekspertiz raporu alacak. 8 yaş veya 160 bin km üzeri araç satışlarında ekspertiz raporu zorunlu olmayacak.

Galerici yetki belgesi alma şartları güncellendi

Alınan karara göre galericilerin yetki belgesi alabilmek için;

Meslek odasına kayıt yaptırması,

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,

İşyeri açma ya da işletme ruhsatı bulunması,

Meslek odası ile vergi kayıtları işyeri açma ve çalışma ruhsatında faaliyet alanında ikinci el motorlu kara taşıt ticari faaliyetinin bulunması,

En az 18 yaşının tamamlanması ve lise mezunu olması gerekmektedir.

Güvenli ödeme sistemi nedir?

Araç alım satımlarında yürürlüğe giren güvenli ödeme sistemleriyle para transferinin güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle dolandırıcılıkların önüne geçmek, mali denetim imkanı sağlanması ve kayıt dışı işlemlerin engellenmesi söz konusudur. Yapılan uygulamayla alıcılara para emanet hesaba aktarılır ve satışla para transferi işlemi aynı anda yapılır.

Güvenli ödeme sistemi ile noter araç satışı nasıl yapılır?

Araç satış sisteminde takip edilecek adımlar şu şekildedir;

İlk etapta aracı satacak kişi güvenli ödeme sistemine aracılık eden kurumlardan herhangi birine başvuru yapıp elektronik ortam üzerinden satacağı araç plaka bilgisi ile alıcı T.C. kimlik numarasını kaydeder,


Aracı alacak kişi cep telefonu numarasına referans numarasıyla ödeme yapacağı hesap bilgileri gönderilir,

Alıcı ile satıcı araç ruhsat ve kimlikleriyle Noter’e başvuruda bulunur,

Noterde araç satışına engel mahiyeti taşıyan bir durum söz konusu değilse emanet hesaba para gönderilip gönderilmediği belirlenir,

Para emanet hesabındaysa satış yapılır ve satış yapıldıktan sonra ödeme satıcı hesabına aktarılır.

Güvenli ödeme sistemi hangi bankalar üzerinden yapılır?

Güvenli ödeme sistemine kayıtlı bankalar;

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Takasbank’tır.

Vakıfbank güvenli araç sistemi nasıl kullanılır?

Vakıfbank güvenli ödeme sistemiyle araç alım satımları için;

Satıcılar Vakıfbank online bankacılık kanalından ödeme sistemine giriş yapar. Başvuru gereğince referans numarası bildirilir.

Aracı satın alacak kişi referans numarasıyla Vakıfbank TR 55 0001 5001 5800 7309 8189 45 nolu hesaba satış bedelini gönderir.

Alıcı ve satıcı notere gidip satış işlemini başlatır.

Ziraat Banası güvenli araç satışı nasıl yapılır?

Ziraat Bankası güvenli araç satışı için aracı satacak kişi Ziraat Bankası Online Bankacılık kanalına giriş yaparak Ödemeler – İkinci El Araç / Satış – Satıcı İşlemleri adımlarını takip ederek gerekli bilgileri girer. Akabinde aracı satın alacak kişi gelen referans numarasıyla Ödemeler – İkinci El Araç/Satış- Alıcı İşlemleri menüsü üzerinden ödemeyi yapar. Alıcı ve satıcı notere başvurur ve satış işlemi tamamlanırsa ödeme satıcının hesabına transfer edilir.

Takasbank araç satışında güvenli ödeme nasıl yapılır?

Takasbank üzerinden işlem yapmak isteyen kişiler https://www.tasittakas.com.tr/ adresine giriş yaparak sistem girer. Üyelik açtıktan sonra alıcı ve satıcı kayıt işlemini yaparak eşleştirmeyi sağlar. Aracın satış bedeli alıcı tarafından TR92 0013 2000 0000 0000 0580 97 nolu hesaba aktarılır.

Güvenli araç satışı İş Bankası’nda var mı?

İş Bankası henüz araç alım satımlarında aracı kurum değildir. İlerleyen günlerde İş Bankası ile diğer özel bankaların da sisteme dahil olması beklenmektedir.  



Son Güncelleme: 04.09.2020 14:25
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Anahtar Kelimeler:
Güvenli ödeme SistemiNoter
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