Nobel Ekonomi Ödülü'ne Paul Milgrom ve Robert Wilson layık görüldü

2020 yılı Nobel ödülleri farklı dallarda sahiplerini buluyor. Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahipleri belli oldu. 2020 yılı Nobel Ekonomi Ödülü ABD’li ekonomistler Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson’a verildi.
Robert Wilson ise Harvard Üniversitesi’nden doktora aldı ve Stanford Üniversitesi’nde Onursal profesörlük unvanıyla devam ediyor.
Robert Wilson ve Paul R. Milgrom 1.1 milyon Dolar değerindeki ödülü kazandı. İki ekonomist Nobel ekonomi ödüllerinden kazandıkları parayı paylaşacak.
Son Güncelleme: 13.10.2020 07:38