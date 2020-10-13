Nobel Ekonomi Ödülü'ne Paul Milgrom ve Robert Wilson layık görüldü

2020 yılı Nobel ödülleri farklı dallarda sahiplerini buluyor. Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahipleri belli oldu. 2020 yılı Nobel Ekonomi Ödülü ABD’li ekonomistler Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson’a verildi.

Ekonomi ödülünün Wilson ve Milgrom’a verilme sebebi olarak müzayede teorisindeki iyileştirmeler ve yeni müzayede formatlarının bulunması gösterildi. Paul Milgrom, ABD’de doktora derecesini Stanford Üniversitesi’nden aldı. Milgrom aynı üniversitede Beşeri Bilimler Profesörü görevini sürdürüyor.

Robert Wilson ise Harvard Üniversitesi’nden doktora aldı ve Stanford Üniversitesi’nde Onursal profesörlük unvanıyla devam ediyor.

Robert Wilson ve Paul R. Milgrom 1.1 milyon Dolar değerindeki ödülü kazandı. İki ekonomist Nobel ekonomi ödüllerinden kazandıkları parayı paylaşacak.