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Nisan yağmurları ne zaman başlar? Nisan yağmurunun faydaları

Nisan yağmurları islam dini için ayrı bir önem taşıyor. Peygamber Efendimizin (s.a.v) Nisan ayında yağan yağmurun faydaları ile ilgili hadisleri de bulunuyor. Peki, Nisan yağmurları ne zaman başlar? Nisan yağmurunun faydaları nelerdir?

03 Nisan 2021 Cumartesi 12:45
Nisan yağmurları ne zaman başlar? Nisan yağmurunun faydaları
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Nisan ayına girmemiz ile beraber bereketi çok olan yağışlar da heyecanlı bir şekilde beklenmeye başlandı. Bilindiği gibi Nisan ayında yağan yağmurların vatandaşlar tarafından bolluğun, bereketin ve şifanın kaynağı olduğu inancı vardır. Öyle ki Nisan ayı yağmurları için Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) birçok hadisi de bulunuyor. Peki, 2021 yılı Nisan yağmurları ne zaman başlayacak? Nisan yağmurlarının faydaları nelerdir?

Uzmanlar Nisan yağmurunun faydalarına dikkat çekmekte. Anadolu’da şuan da bile şifa kaynağı olarak toplanan ve 13 Mayısıs tarihine dek biriktirme süreci olan Nisan yağmurlarının saç ile cilt sağlığını koruduğu bilinmekte.

Nisan ayında yağan yağmurlar, vücuda zindelik ile enerji kazandıran kullanılabilir demir maddesi içeriyor. Nisan ayında yağan yağmurlar ile, kış ayı süresince en alt seviyeye inmiş olan vücudun demir miktarı, en doğal yoldan geri kazanılabiliyor. Yaşlı insanların el, yüz ile saçlarına yağmur suyunun sürülmesi de oldukça faydalı oluyor.

Yağmurdan önce kanınızda bulunan demir oranını ölçtürün, yağmurun altına ıslanarak dolaşın ve sonrasında yeniden kanınızdaki demiri ölçtürün. Aradaki farkı net bir şekilde görme imkanına sahip olacaksınız.

Nisan ayında yağan yağmurların şifası ile ilgili Peygamber Efendimizin (s.a.v) hadisleri

Peygamber Efendimizden (s.a.v) rivayet olundu ki:

  • “Cebrail as bana öyle bir ilaç öğretti ki, (o ilaç sayesinde, insanların) doktorların ilaçlarına hiç ihtiyacı kalmaz.”

Eshab-ı Kiram : (o ilaçtan) Bize de haber ver, Ya Rasulullah dediler, Rasulullah (sav):

 

"Nisan yağmurunu alınız (toplayınız) Ona; 70 defa Fatiha-i şerife, 70 defa İhlâs-ı şerif, 70 defa Felak suresini, 70 defa Nâs suresini, 70 defa Tesbih duasını (SübhanAllahi vel-hamdüLillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vâllahü ekber ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil-aliyyıl-azîm) okuyunuz Sonra, 7 gün devamlı olarak sabah akşam birer bardak içiniz Beni hak Peygamber olarak gönderen Cenâb-u Hakk'a yemin ederim ki, Cebrâil Bana dedi ki; "Bu sudan içen kimsenin, cesedinden, damarından, sinirinden, etlerinden, o kimseye ağrı, acı veren rahatsızlığını Cenâb-u Hakk giderir ve o kimseye sıhhat ve afiyet verir"

Nisan ayında yağan yağmurun çocuğu olmayanlara faydası

Nisan ayında yağan yağmurun pek çok derde deva olduğunu belirten hadisi şerifler mevcuttur. Bu hadisi şeriflerde çocuk sahibi olmayan kadının Nisan ayında yağan yağmuru içer ise biiznillah çocuk sahibi olacağının müjdesi verilmiştir.

Nisan yağmurları ne zaman başlıyor?

Şifalı olan Rumi Nisan yağmurları, Nisan ayının on dördüncü günü başlar, Mayısıs ayının on dördüncü gününde de sona erer. Bu zaman içinde yağan yağmurların tümüne “Nisan yağmuru” denir ve pek çok hastalığa şifa olup pek çok faydası bulunur.

  • Yılanların zehri, balıkların incisi, hatta bal arısının balı gibi birden çok harikulade nimetin her biri Nisan ayında yağan yağmurun suyu ile oluşuyor.
  • Nisan ayında yağan yağmur zahmetlere rahmet, dertlere deva, hastalara şifadır.
  • Sular içinde en saf olan su Nisan ayında yağmış olan yağmurun suyudur.
  • Nisan ayında yağan yağmurun suyu ile mayalanmış olan yoğurt muhakkak tutuyor.


Son Güncelleme: 03.04.2021 12:45
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NişanYağmurlarıNeZamanBaşlarFaydaları
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