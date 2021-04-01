Nisan 2021 zam sonrası doğalgaz fiyatları ne oldu?

Nisan ayına girilmesiyle birlikte peş peşe zam haberleri gelmeye başladı. Yapılan son dakika açıklamasına göre doğalgaza %1 oranında zam yapıldığı belirtildi.

Nisan 2021 zammı sonrasında doğalgaz ne kadar oldu?

’ın resmi intenet sitesinden yapılan duyuruya göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uygulanan satış fiyatına 1 Nisan itibariyle %1 oranında zam yapıldı. Buna göre yeni doğalgaz tarifesi %1 artışla 1000 metreküp doğalgaz için 1.303 lira; ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santrallerinde 1000 metreküp için 1.457 oldu.

BOTAŞ, 2021 yılında her ay doğalgaz tarifesine %1 oranında zam yapmıştı.