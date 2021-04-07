İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğruladı
Son Dakika
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma...
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına sosyal medya hesabından yalvardı
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına...
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...

Nisan 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 07-04-2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

07 Nisan 2021 Çarşamba 15:59
Nisan 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
Takip Et:

Döviz kurunda yaşanan artış, otomobil fiyatlarına gelen ÖTV zammı üzerine sıfır otomobil fiyatları merakla araştırılmaya başlandı. Bu süreçte sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler Audi, Mercedes, Peugeot, Renault ve Volkswagen gibi otomobil devlerinin sıfır araçları hangi fiyatlardan satışa çıkardığını merak ediyor.

Sıfır otomobil piyasasındaki hareketliliğin pandemi döneminden bu yana sürdüğü belirtilirken, firmaların güncel sıfır otomobil fiyatları ortaya çıktı. Listedeki en ucuz otomobil 110.900 TL ile Fiat Egea olurken, en pahalı otomobil 373.141 Audi A3 Sportback oldu.  

Sıfır otomobil fiyatları

Audi A3 Sportback 

373.141 TL

Alfa Romeo Giulietta

349.650 TL

Mercedes A Serisi

347.400 TL

Honda Civic Sedan

220.100 TL

Seat Ibiza

185.000 TL

Peugeot 301

184.000 TL

Citroen C Elysee

179.000 TL

Toyota Corolla

166.800 TL

Volkswagen Polo

165.900 TL

Mitsubishi Space Star

159.850 TL

Opel Corsa

159.400 TL

Dacia Sandero

144.900 TL

Renault Symbol

134.900 TL

Fiat Egea

110.900 TL

 



Son Güncelleme: 07.04.2021 15:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sıfır Taşıt KampanyasıSıfır Otomobil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Renault 2021 Nisan sıfır araç kampanya fiyatları
Renault 2021 Nisan sıfır araç kampanya fiyatları
Hyundai 2021 Nisan kampanya fiyatları ve sıfır faizli kredi seçenekleri
Hyundai 2021 Nisan kampanya fiyatları ve sıfır faizli kredi seçenekleri
Güncel sigara fiyatları ne kadar? En ucuz fiyatlı sigara ne? Sigara fiyatları güncel tam liste 2021
Güncel sigara fiyatları ne kadar? En ucuz fiyatlı sigara ne? Sigara fiyatları güncel tam liste 2021
Dünyanın ve Türkiye'nin en zenginleri kimler?
Dünyanın ve Türkiye'nin en zenginleri kimler?
2021 tekerlekli küçük ev fiyatları ne kadar?
2021 tekerlekli küçük ev fiyatları ne kadar?
İstanbul ramazan pidesi fiyatları 2021
İstanbul ramazan pidesi fiyatları 2021

Popüler Haberler

Nisan 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne konusu ve oyuncuları
SGK rapor parası nasıl alınır? 2021 Rapor parası başvuruları nereden yapılır?
Canlı izle Gençlerbirliği BB Erzurumspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Gençlerbirliği Erzurumspor maçı Selçuk Sports Netspor izle
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Çek Cumhuriyeti yaşam şartları nasıl? 2021 Çek Cumhuriyeti asgari ücretleri
Gençlerbirliği BB Erzurumspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Gençlerbirliği Erzurumspor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Seksenler dizisi Gamze kimdir? Ecmel İs nerelidir?
İlaç heyet raporu nasıl alınır? 2021 İlaç raporu için gerekli evraklar
Türkiye illere göre araç plaka kodları ve telefon alan kodları
Halepçe nerededir? Halepçe Katliamı nedir, ne zaman yapılmıştır?
Ramo canlı izle! SHOW TV Ramo 37. bölüm canlı izle! Ramo son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Ziraat Türkiye Kupası Antalya Beşiktaş final maçıne zaman, nerede oynanacak?
İŞKUR evde iş yapma şartları nelerdir? İŞKUR evde iş başvurusu nasıl yapılır?
2021 Nevruz bayramı ne zaman, hangi gün? Nevruz bayramı hangi ülkelerde kutlanır?
Kan grupları hangi kanser türlerine yakalanabilir?
Acemi Anneler dizisi Beyza karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Melis Yıldıran kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bugün televizyonda hangi diziler var? 7 Nisan 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?
Part time çalışan işçinin kıdem tazminatı alma şartları nelerdir? 2021
İkea çalışma saatleri 2021
Emekli maaşı promosyonu nasıl alınır? 2021 Emekli maaş promosyonu için hangi banka ne kadar veriyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.