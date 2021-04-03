Nisan 2021 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Nisan Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Her ay enflasyon oranlarının açıklanmasıyla belli olan kira zammı ile birlikte Nisan ayında vatandaşlar kira oranında ki artışları araştırmaya başladı. 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri baz alınarak hesaplanan kira oranında geçen ay %12,81 artış meydana gelirken Nisan ayında kira oranının ne kadar olduğu merak edildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kira artış oranı 5 Nisan Pazartesi günü saat 10:00’da açıklanacaktır.

Kira artış oranı nasıl hesaplanmaktadır?

Mart ayında kira zammı ne kadar olmuştu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi paketi kapsamında kira zamları üretici fiyat endeksi oranına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranına göre hesaplanmaktadır.

Kira artış oranı TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşmiştir.