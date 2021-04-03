İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

Nisan 2021 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Nisan Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Her ay enflasyon oranlarının açıklanmasıyla belli olan kira zammı ile birlikte Nisan ayında vatandaşlar kira oranında ki artışları araştırmaya başladı. Kira artış oranı geçen ay ,81 artış gerçekleşmişti. Nisan ayında kira artış oranının ne kadar olduğu ve kira artış oranının nasıl hesaplandığı haberimizde yer almaktadır.

03 Nisan 2021 Cumartesi 12:45
Nisan 2021 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Nisan Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Takip Et:

Her ay enflasyon oranlarının açıklanmasıyla belli olan kira zammı ile birlikte Nisan ayında vatandaşlar kira oranında ki artışları araştırmaya başladı. 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri baz alınarak hesaplanan kira oranında geçen ay %12,81 artış meydana gelirken Nisan ayında kira oranının ne kadar olduğu merak edildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kira artış oranı 5 Nisan Pazartesi günü saat 10:00’da açıklanacaktır. 

Kira artış oranı nasıl hesaplanmaktadır?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi paketi kapsamında kira zamları üretici fiyat endeksi oranına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranına göre hesaplanmaktadır.

Mart ayında kira zammı ne kadar olmuştu?

Kira artış oranı TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşmiştir.



Son Güncelleme: 03.04.2021 12:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NişanKira ZammıKira Artış Oranı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nisan yağmurları ne zaman başlar? Nisan yağmurunun faydaları
Nisan yağmurları ne zaman başlar? Nisan yağmurunun faydaları
Nisan 2021 zam sonrası doğalgaz fiyatları ne oldu?
Nisan 2021 zam sonrası doğalgaz fiyatları ne oldu?
Sigara ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? Nisan 2021 güncel sigara fiyatları
Sigara ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? Nisan 2021 güncel sigara fiyatları
Naturelgaz borsada ne zaman işlem görecek?
Naturelgaz borsada ne zaman işlem görecek?
NFT nedir? NFT coin nasıl alınır, satılır?
NFT nedir? NFT coin nasıl alınır, satılır?
Grafen nedir, hangi alanlarda kullanılır? Türkiye Grafen üretimi yapacak
Grafen nedir, hangi alanlarda kullanılır? Türkiye Grafen üretimi yapacak

Popüler Haberler

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm neden yok? 1 Nisan 2021 Perşembe Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman, hangi gün?
Nisan 2021 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Nisan Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız kimdir, nereli yaşı kaç?
Ramo final tarihi belli oldu mu? Show TV Ramo ne zaman final yapacak?
TJK 1 Nisan 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
La Casa De Papel 5. sezon başlıyor mu? Netflix LCDP yeni sezon ne zaman çıkacak?
Nisan yağmurları ne zaman başlar? Nisan yağmurunun faydaları
SGK cenaze yardımı şartları nelerdir? 2021 Sgk cenaze masrafları nasıl alınır?
Malulen emekli olmak için aranan hastalıkların listesi güncellendi! 2021 Hangi hastalar malülen emekli olabilir?
YouTube kanal değeri nasıl belirlenir? 2021 Youtube kanal alıp satarken nelere dikkat edilmeli?
Aynı Dalganın İçinde filmi konusu nedir? Aynı Dalganın İçinde fragmanı, oyuncuları ve konusu
Ziraat Bankası sera kredisi faiz oranları 2021
Saç ekimi uzmanı nedir, ne iş yapar, hangi sertifikaları almalıdır?
TJK 24 Mart 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
Kaybedenler ne zaman vizyona girecek? Kaybedenler filmi fragmanı yayınlandı!
Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 3 Nisan 2021 Cumartesi En uygun konut kredisi faizleri
Polonya'da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Polonya asgari ücret fiyatları
Aile hekimini değiştirmek mümkün müdür? 2021 aile hekimi ne kadar sürede değişir?
Çev eğitim için ne kadar burs veriyor? 2021 ÇEV bursu kaç tl?
Deniz Harp Okulu başvuruları nasıl yapılır? 2021 Deniz Harp Okulu katılım şartları
Yeni kimlikle hes kodu nasıl alınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.