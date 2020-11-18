Nike Black friday indirimleri olacak mı? Nike kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları

Black Cuma, ABD’de Şükran Günü’nün ertesi gününe verilmekte olan bir addır. Elektronik firmaları başta olmak üzere pek çok firma bu güne özel olarak devasa indirimler yapmaktadır. Alışveriş çılgınlığı son yıllarda Türkiye’de de etkisini gösterdi ve artık Türkiye’de faaliyet göstermekte olan pek çok firma da indirim silsilesine katıldı.

Nike mağazasında Black Cuma indirim kampanyaları ne zaman başlayacak?

Nike, geçtiğimiz yıl belli ürünlerde yüzde 30 indirim yapmıştı. 27 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında geçerli Black Cuma indirimleri Nike Cyber Pazartesi ismiyle sunulacak.

Nike mağazasından Black Cuma alışverişlerinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Nike’da Black Cuma’de indirim yapıldı ancak indirim sebebiyle stoklar hızla tükendi. Zengin beden seçeneği de yoktu ve yeni koleksiyon ürünlerinin yanı sıra eski koleksiyonlardaki ürünler de satışa sunulmuştu.

2020 yılında Nike Black Cuma’de ne kadar indirim yapacak?

Nike’nin yaptığı en yüksek Black Cuma indirimi kaçtı?

Kaliteli ürünleri hizmete sunan Nike’ın bu yıl yüzde 50 oranında indirim yapacağı ifade edildi. Koşu ayakkabıları, casual giyim ayakkabıları ve eşofman gibi pek çok ürünü avantajlı fiyatlarla Black Cuma’de satın alabilirsiniz.

Nike, geçtiğimiz senelerde yüzde 30-40 oranlarında indirimler yapmıştı. Bu sene firmanın rekor bir indirim ile yüzde 50 oranında indirim yapacağı aktarıldı.

Nike mağazasında geçerli en iyi Black Cuma indirimleri nasıl bulunur?

Nike e-bültene abone olarak güncel indirim fırsatlarından öncelikle siz haberdar olabilirsiniz. Black-Cuma, Global ve Picodi başta olmak üzere pek çok e-ticaret sayfasından yapacağınız alışverişlerde indirim kodlarını, indirimleri ve özel gün kampanyalarını takip edebilirsiniz. Nike mağazası, kupon siteleri için Nike’ın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

Black Cuma dışında Nike’dan indirimli alışveriş yapılabilir mi?

Nike, sezon sonu ürünleri için yüzde 40’a varan indirimler yapmaktadır. Nike Outlet kategorisinde bulunan ürünleri uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Nike mağazasına benzer hangi mağazalarda Black Cuma indirimi yapılmaktadır?

Nike ürünlerini Türkiye’de faaliyet gösteren pek çok intenet sayfasından satın alabilirsiniz. FLO, N11, Morhipo ve Trendyol üzerinden Nike ayakkabılarını satın almanız mümkün.