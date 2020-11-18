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Nike Black friday indirimleri olacak mı? Nike kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları

Dünya genelinde firmaların devasa indirimler yaptığı Black Cuma'de Nike Black Cuma indirimleri olacak mı? Nike Kara Cuma indirim fırsatları ve kampanyaları belli oldu. İndirim fırsatlarını takip ederek dilediğiniz ürünü yüzde 50 indirimle satın alabilirsiniz.

18 Kasım 2020 Çarşamba 01:47
Nike Black friday indirimleri olacak mı? Nike kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
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Black Cuma, ABD’de Şükran Günü’nün ertesi gününe verilmekte olan bir addır. Elektronik firmaları başta olmak üzere pek çok firma bu güne özel olarak devasa indirimler yapmaktadır. Alışveriş çılgınlığı son yıllarda Türkiye’de de etkisini gösterdi ve artık Türkiye’de faaliyet göstermekte olan pek çok firma da indirim silsilesine katıldı.

Nike mağazasında Black Cuma indirim kampanyaları ne zaman başlayacak?

Nike, geçtiğimiz yıl belli ürünlerde yüzde 30 indirim yapmıştı. 27 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında geçerli Black Cuma indirimleri Nike Cyber Pazartesi ismiyle sunulacak.

Nike mağazasından Black Cuma alışverişlerinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Nike’da Black Cuma’de indirim yapıldı ancak indirim sebebiyle stoklar hızla tükendi. Zengin beden seçeneği de yoktu ve yeni koleksiyon ürünlerinin yanı sıra eski koleksiyonlardaki ürünler de satışa sunulmuştu.

2020 yılında Nike Black Cuma’de ne kadar indirim yapacak?


Kaliteli ürünleri hizmete sunan Nike’ın bu yıl yüzde 50 oranında indirim yapacağı ifade edildi. Koşu ayakkabıları, casual giyim ayakkabıları ve eşofman gibi pek çok ürünü avantajlı fiyatlarla Black Cuma’de satın alabilirsiniz.

Nike’nin yaptığı en yüksek Black Cuma indirimi kaçtı?

Nike, geçtiğimiz senelerde yüzde 30-40 oranlarında indirimler yapmıştı. Bu sene firmanın rekor bir indirim ile yüzde 50 oranında indirim yapacağı aktarıldı.

Nike mağazasında geçerli en iyi Black Cuma indirimleri nasıl bulunur?

Nike e-bültene abone olarak güncel indirim fırsatlarından öncelikle siz haberdar olabilirsiniz. Black-Cuma, Global ve Picodi başta olmak üzere pek çok e-ticaret sayfasından yapacağınız alışverişlerde indirim kodlarını, indirimleri ve özel gün kampanyalarını takip edebilirsiniz. Nike mağazası, kupon  siteleri için Nike’ın sosyal medya hesaplarını takip  edebilirsiniz.

Black Cuma dışında Nike’dan indirimli alışveriş yapılabilir mi?

Nike, sezon sonu ürünleri için yüzde 40’a varan indirimler yapmaktadır. Nike Outlet kategorisinde bulunan ürünleri uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Nike mağazasına benzer hangi mağazalarda Black Cuma indirimi yapılmaktadır?

Nike ürünlerini Türkiye’de faaliyet gösteren pek çok intenet sayfasından satın alabilirsiniz. FLO, N11, Morhipo ve Trendyol üzerinden Nike ayakkabılarını satın almanız mümkün.



Son Güncelleme: 18.11.2020 01:47
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