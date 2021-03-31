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NFT nedir? NFT coin nasıl alınır, satılır?

NFT, Bitcoin ya da Ethereum gibi bir çeşit kripto para birimi olan dijital bir token. Fakat, Bitcoin blok zincirinde ki standart bir kripto paranın tersine, bir NFT benzersizdir ve bu yüzden de değiştirilemezdir. Peki NFT nedir? NFT coin nasıl alınır, satılır?

31 Mart 2021 Çarşamba 18:18
NFT nedir? NFT coin nasıl alınır, satılır?
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Türkçe karşılığı değiştirilemeyen tokenlar yani NFT’ler (Non – Fungible – Tokens), ana akım olan en son kripto para birimi fenomeni olarak karşımıza çıkmaktadır.

NFT ne? (Non – Fungible Token)

Değiştirilemeyen Token (NFT), dijital sanat ya da dijital koleksiyon olarak da bilinmekte. Değiştirilemeyen Tokenlar; bir tweeti, bir tabloyu, bir resmi, bir anı, bir gif’i, bir futbolcu kartını vs. gibi nesneleri temsil edebilmekte.

Değiştirilemeyen tokenlar, CryptoKitties olarak da biliniyor ancak bu tamamen bir karşılık. CryptoKitties, dijital olarak kedi figürü sahiplenilmesine yarayan ve değiştirilemeyen token marketidir. Popülerliği nedeni ile değiştirilemeyen tokenları tanımlayabilmek için kullanımına rastlanıyor.

Değiştirilemeyen bir token (NFT), her NFT’nin benzeri olmayan bir dijital öğeyi temsil edebildiği ve bu yüzden de birbirinin yerine geçemeyen, blok zinciri (blockhain) ismini alan bir dijital defterdeki bir veri birimidir. NFT’ler sanat, ses, video ile diğer yaratıcı çalışma biçimleri gibi dijital dosyaları temsil edebilmekte. Dijital dosyaların kendileri sonsuz bir biçimde tekrardan üretilebiliyorken, onların temsilcisi olan NFT’ler temel blok zincirlerinde izlenerek alıcılara sahiplik kanıtı sağlamakta. Ethereum, Bitcoin Cash, Flow gibi yaygınlaşmış blok zincirlerinin hepsinin NFT kullanımını tamamlayabilmek adına kendilerine ait token standartları bulunuyor.

NFT nasıl yapılıyor?

Değiştirilemeyen token (NFT), sanat gibi sanat gibi benzeri olmayan bir dijital öğenin temsilliğini yapabilen bir blok zincirinden (dijital bir defter) depolanan bir veri birimidir. Bir NFT kriptografik bir belirteçtir fakat Bitcoin ile pek çok ağ ya da hizmet belirteci gibi kripto para birimlerinin tersine, NFT’lerde karşılıklı olarak değişim yoktur. NFT, bir sanat eseri gibi bir dosyanın KnownOrigin, Rarible ya da OpenSea gibi bir NFT açık artırma pazarına yüklenmesi ile oluşturulmakta. Bu, dijital deftere kaydı yapılan dosyanın kripto para birimiyle satın alınma imkanı olan ve tekrardan satışı yapılabilen bir NFT olarak kopyasını oluşturmakta. Bir sanatçı, bir eserin temsili olan NFT’nin satışını yapabilse de, sanatçı eserin telif hakkını elinde tutar ve aynı eserin daha çok NFT’sini yapabilir. NFT’nin alıcısı işe özel bir erişim sağlayamaz, ayrıca alıcı “orijinal” dijital dosyanın mülkiyetini de elde etmiş olmaz. Herhangi bir eseri NFT olarak yüklemiş olan kimsenin, kendisinin orijinal sanatçı olduğunu kanıtlamasına gerek yoktur. Bu sebepten asıl sanatçının iznini almadan o sanatçının eserini NFT için kullanmış olan pek çok kişi oluyor.

Şuanda Rarible (Dijital Collectibles), Opensea (Digital Marketplace), Nifty Gateway (Digital Art), superRare (Digital Art), Enjin (Gaming), Decentraland (Virtual Reality) gibi pek çok NFT platformundan dakikalar içersinde kendi NFT’nizi oluşturabiliyorsunuz. Bu oluşturma işlemini yapmak için kişisel bir cüzdana sahip olmanız yeterli oluyor.

NFT nasıl kullanılıyor?

NFT, benzeri olmayan bir imza ile çalışan tek bir NFT’yi yapıp, dijital bir yaratıcı çalışmanın yapay kıtlığına sebep olmak adına kullanılabiliyor. Sanat eserlerinin NFT’leri bu yüzden imzası olanlara benzemekte. Bir NFT’ye ait olan ve benzeri olmayan kimliği ile mülkiyeti, blok zinciri defteri ile doğrulanabilmekte. NFT’ler benzeri olmayan, kırk basamaklı bir harf ile sayı dizisinin hesaplamasını yapan bir algoritma olan kriptografik bir karma işlevi aracılığı ile işlenen meta verilere sahip. NFT’ler aynı zamanda birden fazla platformda varlıkla beraber çalışabilme olasılığını yaratabilmek adına da kullanılabiliyor.

Dijital sanat

NFT’lerde ki benzeri olmayan imza ile sahipliği güvence altına alan blockchain teknolojisinin yeteneğinden dolayı NFT’ler için erken bir kullanım platformuydu. Beeple’ın dijital sanat eserleri, 2021 yılında 69,3 milyon ABD dolarına satıldı. Christie, bu meblağ karşılığı olarak Beeple’s Everydays: The Firs 5000 Days’i sattı ve açık artırma endüstrisinde gündem oldu.

Oyunlar

NFT’ler, oyun geliştiricisinin yerine kullanıcı tarafından kontrolü sağlanan oyun içindeki varlıkları temsil edebilmek için de kullanılabiliyor.

Oyunda NFT’lerin ilk kullanımı, merkezi bir yaklaşım kullanılıp Tokenzone aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. NFT’ler, varlıkların oyun geliştiricisinin iznine ihtiyaç duymadan 3. taraf pazarlarda alım satımının yapılmasına onay vermektedir.



Son Güncelleme: 31.03.2021 18:18
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