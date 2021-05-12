New York borsası güne düşüşle başladı!

New York borsası,beklentilerin üstünde gelen nisan ayı enflasyon verileri sonrasında günü düşüş ile açtı. Açılışta Dow Jones endeksi, 130 puanı aşan şekilde değer kaybetti ve %0,39 düşüş ile 34.134,10 puana kadar düştü.

Artan enflasyon endişeleri ile 11 Mayıs gününü düşüşle sonlandıran endeksler, nisan ayı enflasyon verilerinin beklentilerin yukarısında negatif gidişatını devam ettirdi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkede enflasyon 13 senenin zirvesine yükseldi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık %0,8 artış gösterirken, yıllık %4,2 artış ile Eylül 2008 senesinden şimdiye kadar ki kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Piyasa beklentileri, TÜFE'nin aylık %0,2 ve yıllık %3,6 artış göstermesiydi.

Tahvil piyasasında ise hareketlilik devam ederken, ABD'nin 10yıllık tahvil faizi %1,67 seviyelerine kadar çıktı.