Nevşehir esnafı dükkanlarını açtı

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı, Nevşehir’de birçok esnafı ziyaret etti. Beraberindeki heyetle işbaşı yapan esnafı ziyaret eden Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, halkımıza seslendi. Pandemi sürecinden dolayı esnafın büyük bir sıkıntı yaşadığını ve yasakların kalkmasının ardından dükkanların açılmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Bu zorlu süreçte esnaf millet ortaklığında beraber kurtulacaklarını düşünen Pınarbaşı, halkımıza seslenerek devlet büyüklerimiz tarafından belirlenen kurallara riayet etmelerini, kurallara uyarak maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerektiğini, kurallara uyulduğu takdirde esnafımızın da yüzünün güleceğini ifade etti. 2 Mart 2021 tarihinde yayınlanan genelgeye göre kontrollü normalleşme süreci başlamıştı. Bu kapsamda uzun bir süredir kepenk indiren esnaf sonunda dükkanları açmayı başarmıştı. Kontrollü normalleşme süreci esnafımızın yüzünü güldürdü. Bu kapsamda esnafımızda milletimizin kurallara uyarak vaka sayılarının artmamasını rica ediyor.