İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...

Nevşehir esnafı dükkanlarını açtı

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı Nevşehir halkına seslendi. Esnafı ziyaret eden Mehmet Pınarbaşı, halkımızı tedbirlere uymaya davet etti.

05 Mart 2021 Cuma 15:03
Nevşehir esnafı dükkanlarını açtı
Takip Et:

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Nevşehir’de birçok esnafı ziyaret etti. Beraberindeki heyetle işbaşı yapan esnafı ziyaret eden Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, halkımıza seslendi. Pandemi sürecinden dolayı esnafın büyük bir sıkıntı yaşadığını ve yasakların kalkmasının ardından dükkanların açılmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Bu zorlu süreçte esnaf millet ortaklığında beraber kurtulacaklarını düşünen Pınarbaşı, halkımıza seslenerek devlet büyüklerimiz tarafından belirlenen kurallara riayet etmelerini, kurallara uyarak maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerektiğini, kurallara uyulduğu takdirde esnafımızın da yüzünün güleceğini ifade etti. 2 Mart 2021 tarihinde yayınlanan genelgeye göre kontrollü normalleşme süreci başlamıştı. Bu kapsamda uzun bir süredir kepenk indiren esnaf sonunda dükkanları açmayı başarmıştı. Kontrollü normalleşme süreci esnafımızın yüzünü güldürdü. Bu kapsamda esnafımızda milletimizin kurallara uyarak vaka sayılarının artmamasını rica ediyor.



Son Güncelleme: 05.03.2021 15:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NevşehirMehmet Pınarbaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 senesinde inşaat malzeme sanayisi % 9,1 oranında büyüme gösterdi!
2020 senesinde inşaat malzeme sanayisi % 9,1 oranında büyüme gösterdi!
Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz sonucunda ne kadar talep aldı, borsa kodu nedir, ne kadar hisse ücreti belirlendi?
Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz sonucunda ne kadar talep aldı, borsa kodu nedir, ne kadar hisse ücreti belirlendi?
Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne oldu?
Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne oldu?
İşsizlik maaşı için gereken şartlar 2021
İşsizlik maaşı için gereken şartlar 2021
2021 yılında çiftçilere yapılan tarımsal gübre ve mazot destekleri ne kadar?
2021 yılında çiftçilere yapılan tarımsal gübre ve mazot destekleri ne kadar?
Tarım ve Hayvan Bakanlığından genç çiftçilere destek şartlar nelerdir?
Tarım ve Hayvan Bakanlığından genç çiftçilere destek şartlar nelerdir?

Popüler Haberler

Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
Memur maaş zam oranları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli yeni yıl maaş zammını ne zaman alacak?
Özel hastane kırmızı alan ücreti nedir? 2021
ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Mart 2021
Altın ne kadar oldu? 6 Mart 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 6 Mart 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 6 Mart 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bim'de indirimde ne var 6 Mart 2021 Cumartesi bim indirimleri bu hafta
e-Devlet askerlik durum belgesi alma ve sorgulama işlemleri
Savaşçı 25 Ekim Pazar var mı? Yeni bölüm yayınlanacak mı? Savaşçı dizisi final mi yaptı, bitti mi?
SMS ile HES kodu nasıl alınır? HES kodu Sms numarası
Sağlık personeli nöbet ücretleri ne kadardır? Sağlık personeli nöbetlerinde ne kadar ücret alır?
Saçkıran nedir, saçkıran sebepleri nedir?
Akıncı dizisi Komiser Cüneyt kimdir? Yılmaz Bayraktar rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut hakkında bilgiler
Meme kanseri nedir? Meme kanseri belirtileri nelerdir?
100.000 tl ye hangi arabalar alınır 2021
Arka Sokaklar yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Yaralı Kalbim dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.