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Netflix abonelik ücretleri ne kadar? Netflix aylık abonelik ücreti 2021

Dijital yayın platformu olan Netflix, üyelik ücretlerine zam yaptığını açıkladı. Kısa süre öncesinde 1 ay ücretsiz planını kaldıran platform, Türkiye için kayıt yenileme veya satım işlemlerine yüzde 30’a yakın farklı üyelik sağlayacak. Netflix abonelik ücretleri ne kadar? Netflix aylık abonelik ücreti 2021

13 Nisan 2021 Salı 14:52
Netflix abonelik ücretleri ne kadar? Netflix aylık abonelik ücreti 2021
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Türkiye’de 3 milyona yakın kullanıcıya sahip olan Netflix, 2021 yılı için üyelik ücretlerinde değişikliğe gitti. Geçen yıl 17,99 TL ‘den temel paket hakkı sunan platform 2021 Mart ayı itibariyle üyelik ücretleri 26,99 TL ‘den temel paket hizmeti sunacak.

Birçok kullanıcının tercih ettiği fiyat 29,99 TL olurken standart paketler 40,99 TL ve 41,99 TL olurken özel paketler ise 54,99 TL hizmet sunacak.

Konu hakkında Neflix ise şu açıklamalarda bulundu. Türkiye için kütüphaneyi zenginleştirmek için üyelik ücretlerinde güncellik yaptığını söyleyen Netflix, her yaşa ve her zevke göre yapımların çoğalacağını açıkladı.




Son Güncelleme: 13.04.2021 14:52
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NetflixAboneücret2021
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