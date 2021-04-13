Netflix abonelik ücretleri ne kadar? Netflix aylık abonelik ücreti 2021

Türkiye’de 3 milyona yakın kullanıcıya sahip olan Netflix, 2021 yılı için üyelik ücretlerinde değişikliğe gitti. Geçen yıl 17,99 TL ‘den temel paket hakkı sunan platform 2021 Mart ayı itibariyle üyelik ücretleri 26,99 TL ‘den temel paket hizmeti sunacak.
Konu hakkında Neflix ise şu açıklamalarda bulundu. Türkiye için kütüphaneyi zenginleştirmek için üyelik ücretlerinde güncellik yaptığını söyleyen Netflix, her yaşa ve her zevke göre yapımların çoğalacağını açıkladı.
Son Güncelleme: 13.04.2021 14:52