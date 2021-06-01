Nefes kredisinde başvurular nasıl yapılır? Nefes kredisi nedir, kimlere verilecek? İşte tüm ayrıntılar

Koranvirüs salgını boyunca birçok firmalar maddi anlamda sıkıntı çekerken salgını önlemek amaçlı yapılan tedbirler kapsamında birçok firma faaliyetlerine son verdi. Kısa süre önce esnaflara verilen hibe desteğinin ardından büyük firmalar için devlet Nefes Kredisini vatandaşlara sundu. Bu anlamda Nefes Kredi paketini Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde 10 bankanın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğinde hayata GEÇİRİLDİ. Firmalar, üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle banka şubelerine başvurabileceği öğrenildi.

Bu anlamda yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan firmalara ve 2020 yılı cirosu için 2019’a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak. Krediye birçok banka katılım sağlarken ülkenin refahı için uygulanan maddi sıkıntıları gidermek amacıyla hazırlanan projeler biraz olsun ticaret dünyasını canlandırdı. Bu sebeple vatandaşlar katılım sağlayan bankaları merak ediyor.

KOBİ’ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ’ler ise azami 200 bin lira kredi kullanma hakkı sunarken TOBB ve oda borsalar ise gerekli bankaları değerlendirerek projeye katkı sunacağını açıkladı.

Koronavirüs salgını devam ederken ülkemizde bulunan işletmelere 6 ay ödemesiz imkan sunulacak ve kredi taksit imkanı ödemeleri 12 eşit taksit olarak faaliyete geçirilecek.

Hazine destekli KGF kefaleti sağlanırken faiz oranı yıllık oranda yüzde 17,5 oldu. İşte en çok merak edilen Nefes Kredi ayrıntıları haberimizde yer alırken krediye destek verme bankaları sizler için sıraladık...

Nefes Kredisine destek veren bankalar

TC Ziraat Bankası AŞ,

Türkiye Vakıflar Bankası TAO,

Türkiye Halk Bankası AŞ,

Türkiye İş Bankası AŞ,

T. Garanti Bankası AŞ,

Yapı ve Kredi Bankası AŞ,

Akbank T.A.Ş,

Denizbank AŞ,

Ziraat Katılım Bankası AŞ,

Vakıf Katılım Bankası AŞ

Bu anlamda cirosu 10 milyonun altında olan firmalar 1 Haziran tarihi ile üye olacak ve borsalardan temin ettikleri üyelik ile bankalara başvuruda bulunabilecek.

Krediden faydalanmak için işletmeler aldıkları üyelik belgelerini oda-borsalara gitmeden, çevrim içi ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da edinebilecek.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuya ilişkin açıklamasında Türkiye’de bulunan şubelerden kredi imkanı sağlanacağını 6 aylık ödemesiz dönemin olacağını söyledi. Hisarcıkoğlu, “6 ay boyunca ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak. İnşallah o zamana aşılamanın da devreye girmesi ile işler normale dönecek, işletmelerimiz normal hayatlarına geri dönecekler” ifadelerini kullandı.