Nefes kredisi nedir, ne zaman verilecek? 2021 Nefes kredisi başvuru şartları ve başvuru tarihleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Mayıs Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısının ardından esnafın yüzünü güldürecek müjdelerin haberini verdi. Erdoğan, ‘’ Büyük şirketlere de nefes kredisi ad altında bazı adımlar atacağız. Konunun detaylarını Hazine ve Maliye Bakanının açıklayacak olduğu bu programların milletimize hayırlı olmasını dilerim.’’ şeklinde açıklama yaptı. Esnafa nefes kredisi ne zaman verilmeye başlanacak? Verilecek kredinin gerekli olan başvuru şartları neler?

Esnaf ne zaman nefes kredisini almaya başlayacak?

Tüccar, sanayici ve büyük şirketler için uygulanacak olan nefes kredisinin detayları henüz belli değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili gerekli detayların açıklamasını Hazine ve Maliye Bakanının yapacağını söyledi.

Kredi için gerekli olan başvuru şartları neler?

Verilecek olan nefes kredisi için gereken başvuru şartları da henüz açıklanmış değil. Esnafımıza verilecek olan nefes kredisinin şartları ile faiz ve vade detayları ile ilgili de hükümet tarafından bir açıklama yapıldığı zaman bütün detayları ile birlikte haberimizde yer vereceğiz.

Esnafa karşılıksız hibe desteği

1. grupta yer alan kahvehane, kıraathane, pastane, intenet kafeler ve benzeri işletmelerin sayıları 235 bine ulaşması dahilinde yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL’lik devlet tarafından bir hibe ödemesi yapılacaktır.

2.grupta yer alan bakım ve onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, konfeksiyonlar ve benzeri işetmeler ile birlikte berberler, otobüsçüler ve pazarcılarda bu grupta yer almaktadır. Toplamda 1 milyon 150 bini aşan işletmeleri kapsayan bu gruba ise yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere tam 3 bin TL devlet tarafından hibe desteği verilecektir.

Yani toplamda 4 milyar 602 milyon TL kaynak karşılıksız bir şekilde esnafımıza takdim edilecektir.