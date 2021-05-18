İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Nefes kredisi nedir, ne zaman verilecek? 2021 Nefes kredisi başvuru şartları ve başvuru tarihleri

Şu sıralar gündemin en yoğun başlıklarından biri de Nefes kredisi başvuruları ve başvuru şartları oldu. 17 Mayıs’ta gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa hibe desteği verileceğinin müjdesini paylaştı. Ayrıca Erdoğan, büyük şirketler için de nefes kredisi adı altında bir adım attıklarını da söyledi. Erdoğan’ın açıkladığı nefes kredisi esnafa ne zaman verilmeye başlanacak? Verilecek olan kredi için gerekli başvuru şartları neler?

18 Mayıs 2021 Salı 16:52
Nefes kredisi nedir, ne zaman verilecek? 2021 Nefes kredisi başvuru şartları ve başvuru tarihleri
Takip Et:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Mayıs Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısının ardından esnafın yüzünü güldürecek müjdelerin haberini verdi. Erdoğan, ‘’ Büyük şirketlere de nefes kredisi ad altında bazı adımlar atacağız. Konunun detaylarını Hazine ve Maliye Bakanının açıklayacak olduğu bu programların milletimize hayırlı olmasını dilerim.’’ şeklinde açıklama yaptı. Esnafa nefes kredisi ne zaman verilmeye başlanacak? Verilecek kredinin gerekli olan başvuru şartları neler?

 

Esnaf ne zaman nefes kredisini almaya başlayacak?

Tüccar, sanayici ve büyük şirketler için uygulanacak olan nefes kredisinin detayları henüz belli değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili gerekli detayların açıklamasını Hazine ve Maliye Bakanının yapacağını söyledi.

Kredi için gerekli olan başvuru şartları neler?

Verilecek olan nefes kredisi için gereken başvuru şartları da henüz açıklanmış değil. Esnafımıza verilecek olan nefes kredisinin şartları ile faiz ve vade detayları ile ilgili de hükümet tarafından bir açıklama yapıldığı zaman bütün detayları ile birlikte haberimizde yer vereceğiz.

Esnafa karşılıksız hibe desteği

1. grupta yer alan kahvehane, kıraathane, pastane, intenet kafeler ve benzeri işletmelerin sayıları 235 bine ulaşması dahilinde yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL’lik devlet tarafından bir hibe ödemesi yapılacaktır.

2.grupta yer alan bakım ve onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, konfeksiyonlar ve benzeri işetmeler ile birlikte berberler, otobüsçüler ve pazarcılarda bu grupta yer almaktadır. Toplamda 1 milyon 150 bini aşan işletmeleri kapsayan bu gruba ise yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere tam 3 bin TL devlet tarafından hibe desteği verilecektir.

Yani toplamda 4 milyar 602 milyon TL kaynak karşılıksız bir şekilde esnafımıza takdim edilecektir.


Son Güncelleme: 18.05.2021 16:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Esnafa MüjdeNefes KredisiBaşvuru Tarihleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esnaf hibe desteği başvurusunu nereden yapacak?
Esnaf hibe desteği başvurusunu nereden yapacak?
Çiftçilerin hangi kredileri ertelenecek? Çiftçi kredileri ne zamana kadar erteleniyor? Çiftçi borç erteleme başvuru detayları
Çiftçilerin hangi kredileri ertelenecek? Çiftçi kredileri ne zamana kadar erteleniyor? Çiftçi borç erteleme başvuru detayları
19 Mayıs borsa açık mı, kapalı mı, tatil mi olacak? Borsa 19 Mayıs'ta açık mı?
19 Mayıs borsa açık mı, kapalı mı, tatil mi olacak? Borsa 19 Mayıs'ta açık mı?
19 Mayıs 2021 Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı?
19 Mayıs 2021 Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı?
Hububat ve yaş çay alım fiyatları açıklandı!
Hububat ve yaş çay alım fiyatları açıklandı!
Esnafa destek paketinde neler var? Esnafa 5 BİN TL ödeme ne zaman yapılacak?
Esnafa destek paketinde neler var? Esnafa 5 BİN TL ödeme ne zaman yapılacak?

Popüler Haberler

Nefes kredisi nedir, ne zaman verilecek? 2021 Nefes kredisi başvuru şartları ve başvuru tarihleri
2021 Şevval ayı ne zaman bitiyor?
Esnaf hibe desteği başvurusunu nereden yapacak?
Fulbright bursu naşvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2021
Plajlar açık mı, kapalı mı? Plajlarda denize girmek yasaklandı mı, ne zaman açılacak?
Çiftçilerin hangi kredileri ertelenecek? Çiftçi kredileri ne zamana kadar erteleniyor? Çiftçi borç erteleme başvuru detayları
Anneler 147. bölüm izle 18 Mayıs Salı son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Rüyada araba alma görmek neye işaret eder?
Rüyada bilezik taktığını görmek anlamı ve yorumu
FOX TV Son Yaz dizisi bu hafta yayınlanacak mı?
Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? Maraşlı dizi çekim yerleri
Pedofili ne için kullanılır, ne demektir?
Alev Alev dizisi Güneş kimdir? Kayra Orta rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Masumiyet 13. bölüm fragman izle - Masumiyet 24 Mayıs 2021 Pazartesi yeni bölüm fragmanı
Teşkilat Hakkı Dayı kimdir? Tuncer Salman biyografisi
NFTMart coin nedir? NMT Token açıklaması
Seksenler dizisinin Butik Ali'ı Hakan Bulut'un hayat hikayesi!
19 Mayıs'ta kargolar açık mı, kapalı mı? Kargolar dağıtım ve teslimat yapacak mı?
A101'de satılacak Piranha tablet nasıl, alınır mı?
Halı Sahalar ne zaman açılacak? Halı Sahalar açık mı, kapalı mı?
Rüyada ev taşıma görmek ne anlama gelir? Rüyada ev taşıma görmenin anlamları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.