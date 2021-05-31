Nefes kredisi detayları açıklandı

Maliye ve Maliye Bakanlığı, "KOBİ'lere finansman desteği sağlayacak 2021 nefes kredisi, 10 bankanın katılımıyla 1 Haziran'da uygulanacak." Açıklamasında bulundu. Nefes kredisi başvurusu 1 Haziran'da başlayacak. Paket plana Ziraat, Halk ve Vakıfbank dışındaki katılımcı bankalar ve özel bankalar yoğun katılım sağladı. Hazine tarafından teminat altına alınan tek elden kredilerden yararlanacak koşullar kolaylaştırılacaktır.

Nefes kredisi

Nefes kredisi 6 ay içinde geri ödemesiz olup ve ilk taksit 2022'de başlayacak. Geri ödeme 12 eşit taksitte yapılacaktır. Nefes kredi programı sayesinde yıllık ciro 10 milyon liranın altında. 2019 ile karşılaştırıldığında 2020 cirosu% 25 kaybeden kayıtlı üyeler; ticaret, denizcilik, endüstriyel, ticari ve endüstriyel veya emtia borsalara işletme sermayesi finansman imkanı verilecektir.

2020'de cirosu 1 milyon lirayı geçmeyen şirketler için, cirosu 1 ila 10 milyon lira olan küçük ve orta ölçekli işletmeler, 200.000 liraya kadar kredi limitini kullanabilecek. TOBB ve Odalar / Ticaret Borsası bu bankalardaki kaynaklarını kullanarak projeye katkı sağlayacaktır.

Destek açıklaması

Elvan, istihdam teşvik tedbirlerinin daha fazla istihdam olanağı için finansal destek sağlayacak şekilde revize edileceğini, iş taahhütlerini yerine getiren her firmanın kredi faiz bakiyesinden bir yıllık SGK ve işsizlik sigortası düşüleceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısında sözlü kredi çalışmalarının bitmek üzere olduğunu belirterek, "Önceki kredilerin aksine krediler sadece ciro kaybı yaşayanlara odaklanıyor" dedi.