İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

Nefes kredisi detayları açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KOBİ'lere nefes kredisi verileceğini duyurmuştu .Nefes kredisinin detayları merak edilmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ,nefes kredisinin detaylarını açıkladı. Nefes kredisi ne zaman başlayacak? Bu haberimizde nefes kredisiyle ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte nefes kredisi detayları...

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:39
Nefes kredisi detayları açıklandı
Takip Et:

Maliye ve Maliye Bakanlığı, "KOBİ'lere finansman desteği sağlayacak 2021 nefes kredisi, 10 bankanın katılımıyla 1 Haziran'da uygulanacak." Açıklamasında bulundu. Nefes kredisi başvurusu 1 Haziran'da başlayacak. Paket plana Ziraat, Halk ve Vakıfbank dışındaki katılımcı bankalar ve özel bankalar yoğun katılım sağladı. Hazine tarafından teminat altına alınan tek elden kredilerden yararlanacak koşullar kolaylaştırılacaktır.

Nefes kredisi

Nefes kredisi 6 ay içinde geri ödemesiz olup ve ilk taksit 2022'de başlayacak. Geri ödeme 12 eşit taksitte yapılacaktır. Nefes kredi programı sayesinde yıllık ciro 10 milyon liranın altında. 2019 ile karşılaştırıldığında 2020 cirosu% 25 kaybeden kayıtlı üyeler; ticaret, denizcilik, endüstriyel, ticari ve endüstriyel veya emtia borsalara işletme sermayesi finansman imkanı verilecektir.

2020'de cirosu 1 milyon lirayı geçmeyen şirketler için, cirosu 1 ila 10 milyon lira olan küçük ve orta ölçekli işletmeler, 200.000 liraya kadar kredi limitini kullanabilecek. TOBB ve Odalar / Ticaret Borsası bu bankalardaki kaynaklarını kullanarak projeye katkı sağlayacaktır.

Destek açıklaması

Elvan, istihdam teşvik tedbirlerinin daha fazla istihdam olanağı için finansal destek sağlayacak şekilde revize edileceğini, iş taahhütlerini yerine getiren her firmanın kredi faiz bakiyesinden bir yıllık SGK ve işsizlik sigortası düşüleceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  son kabine toplantısında sözlü kredi çalışmalarının bitmek üzere olduğunu belirterek, "Önceki kredilerin aksine krediler sadece  ciro kaybı yaşayanlara  odaklanıyor" dedi.


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nefes KredisiNefes Kredisi Detayları Nedir?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Katılım Bankası KOBİ Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Katılım Bankası KOBİ Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Ev kiraları en çok hangi bölgelerde arttı?
Ev kiraları en çok hangi bölgelerde arttı?
Ertelenen çekler ne zaman ödenecek?
Ertelenen çekler ne zaman ödenecek?
2021 KDV indirimi ne zaman sona erecek?
2021 KDV indirimi ne zaman sona erecek?
Haziran 2021 MB PPK faiz kararı ne olur? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?
Haziran 2021 MB PPK faiz kararı ne olur? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?
Müzisyenlere yardım başvurusu nasıl yapılır? Müzisyenler için yardım başvurusu şartları neler?
Müzisyenlere yardım başvurusu nasıl yapılır? Müzisyenler için yardım başvurusu şartları neler?

Popüler Haberler

Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun kimdir? Özge Törer yer aldığı dizi ve film yapımları
Sadakatsiz dizisindeki Sinan karakteri kimdir? Cemal Hünal nereli, yaşı kaç?
2021 yılı Andorra asgari ücreti
Rüyada arı sokması ne demektir? Doğum veya arı sokması rüyasının tabiri ve anlamı
Sadakatsiz Haluk karakterini kim canlandırıyor? Burak Sergen kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılan Buçe Buse Kahraman kimdir? Livya karakteri kimdir?
Bugün kimin maçı var? 2 Haziran 2021 Çarşamba maç programı
Sadakatsiz dizisi Demir karakterini kim canlandırıyor? Doğan Can Sarıkaya kimdir?
Sadakatsiz dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
Sadakatsiz dizisi Fırat’ı kim canlandırıyor? Mehmet Çelik'ın biyografisi
Yerli aşı ne zaman geliyor? Sağlık Bakanı Koca'dan yerli aşı çalışmaları için açıklama
İŞKUR işbaşı eğitim projeleri için verilen aylıklar ne kadardır? 2021 İŞKUR program ve maaş tutarları
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Badem Şekeri filmi konusu nedir? Badem Şekeri filmi oyuncuları kim? Badem Şekeri konusu ve oyuncuları
Oyuncu,tiyatrocu Duygu Urgan kimdir? Duygu Urgan nereli, kaç yaşında? Duygu Urgan hangi projelerde yer aldı?
Kuruluş Osman dizisi Peçenek Kızı karakterini kim canlandırıyor? Zeynep Tuğçe Bayat biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun karakterini kim canlandırıyor? Açelya Özcan kimdir?
Sadakatsiz dizisi Asya kimdir? Cansu Dere kimdir, nereli yaşı kaç?
MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Barış kimdir? Engin Öztürk'ün hayatı!
Kuruluş Osman dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.