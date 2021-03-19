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Naturelgaz kimindir? Naturelgaz sahibi kimdir? Naturelgaz ne zaman halka arz olacak?

Naturelgaz'ın SPK'ya halka arz talebi başvurusu sonrasında Naturelgaz kimindir, sahibi kimdir ve Naturelgaz ne zaman halka arz olacak merak konusu oldu. İşte Naturelgaz ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler.

19 Mart 2021 Cuma 23:23
Naturelgaz kimindir? Naturelgaz sahibi kimdir? Naturelgaz ne zaman halka arz olacak?
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Global Yatırım Holding, Naturelgaz’ın halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yaptı. global Yatırım Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bildirimde yüzde 95,5 oranında iştiraki olan Naturelgaz’ın halka arzı için karar alındığını duyurdu.

Naturelgaz halka arz başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?

5 Şubat 2021 tarihinde KAP’da halka arz başvurusu yayınlanan Naturelgaz’ın başvurusundan sonra, Borsa İstanbul’da Naturelgaz’a başvuru yapmak isteyen yatırımcılar sonucu beklemeye başladı. Önceki dönemlere bakıldığında halka arz başvurularının SPK tarafından yaklaşık 20 günde sonuçlandırıldığı görülüyor. Ancak şu an süreç belirsiz olduğu için yatırımcıların Naturelgaz için bir müddet daha beklemesi gerekiyor.

Naturelgaz’ın yatırımları nelerdir?

Naturelgaz şirketinin yaptığı açıklamada şirket ile ilgili şu bilgiler duyuruldu:

"Taşımalı doğal gaz sektörünün lideri Naturelgaz, 13 endüstriyel dolum tesisi ve özellikle şehirlerarası yük taşımacılığı ve şehir içi yolcu taşıması yapan otobüs, kamyon gibi ağır vasıtalara hizmet veren 9 Oto CNG istasyonu ve bu altyapıyı destekleyen 56.650 adet CNG silindir, 341 adet CNG tankeri, 22 araçlık çekici filosu ve 67 adet endüstriyel CNG kompresörü ile Türkiye'deki en yüksek CNG dolum kapasiteli tesis ve oto CNG istasyonu ağına sahip bulunmaktadır. Buna ek olarak, Socar LNG A.Ş.’nin şirket bünyesine katılması sonrası Naturelgaz 6 LNG kara tankeri, 44 adet LNG stok tankı ve 94 adet buharlaştırıcı ile müşterilerine LNG de tedarik ederek, taşımalı doğal gaz sektöründeki ürün gamını tamamlamıştır. Hem tesis ve istasyon altyapısı, hem de dökme gaz satış hacmi bakımından Avrupa'nın önde gelen taşımalı doğalgaz şirketlerinden birisi olan Naturelgaz, 2020 yılında 173,4 milyon metreküp doğalgaz dağıtımı gerçekleştirerek yüzde 25 pazar payıyla lider konumunu güçlendirmiştir. Şirket, orta vadeli büyüme planları kapsamında, altyapısı gelişmemiş, ancak özellikle elektrik üretimi ve sanayi için taşımalı doğalgaz ihtiyacı bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerine faaliyet alanını genişletmeyi öngörmektedir."

Naturelgaz şirketi nedir, kimindir?

Global Yatırım Holding kapsamında faaliyet gösteren Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş, boru hattının dışında dökme gaz satışının önemli şirketlerindendir. Şirket, Türkiye’deki yüksek CNG dolum kapasiteli tesis ağına, geniş CNG dağıtım filosuna ve büyük CNG stoklama alt yapısına sahiptir.

Naturelgaz, doğal gaz boru hattı bulunmayan işletmelere doğal gazı CNG formunda iş sağlığı ve güvenliğine uygun olarak ulaştırmaktadır. Bu anlamda Türkiye ve Avrupa arasındaki önemli şirketlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Türkiye’de CNG piyasasına yön veren Naturelgaz, ana faaliyet alanları olan Dökme Satış ve Oto CNG’ye 2015 yılından itibaren EPDK’da aldığı lisans ile LNG satışını da eklemiştir. Naturelgaz, müşterilerine diğer yakıtlara göre daha az maliyet imkanı sunmakta, çalışanları, müşterileri ve tedarikçileriyle beraber kurduğu ekosistemle Türkiye ekonomisine destek vermektedir.



Son Güncelleme: 19.03.2021 23:23
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Anahtar Kelimeler:
NaturelgazSermaye Piyasası KuruluKamuyu Aydınlatma PlatformuHalka Arz
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