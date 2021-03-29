Naturelgaz halka arz ne zaman sonuçlanacak, ne zaman işlem görecek?

Borsa İstanbul’da geçen hafta yabancı yatırımcının sert satışı görüldü. Aynı hafta içerisinde Naturelgaz halka arz için talepte bulundu. Şirkete yatırım yapan kişiler halka arz sonuçlarını merakla beklemeye koyuldu.

Naturelgaz halka arz ne zaman sonuçlanır?

Naturelgaz yurt içi bireysel yatırımcılara 75.3 katı tahsisat tutarı, yurt içi kurumsal yatırımcılara 28.8 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara 3.5 tahsisat tutarı ayırdı. Halka arz talebinin ardından Norveçli Norges Bank Investment Management Naturelgaz hisselerinden %8.3 satın aldı.

Ayrıca yurt içi bireysel yatırımcılar %60, yurt içi kurumsal yatırımcılar %30 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar %10 pay aldı.

Söz konusu alımlarından ardından şirketten KAP açıklaması geldi. Yapılan KAP açıklaması ise şu şekildeydi;

25-26 Mart 2021 tarihlerinde Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Naturelgaz") paylarının halka arzı "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Halka arzda birim fiyat 8,50 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 31.363.637,00 TL nominal değerli pay ile ek satışa sunulan 3.136.363,00 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 34.500.000,00 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir.