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Naturelgaz halka arz ne zaman başlayacak? Naturelgaz hisse satış fiyatı ne kadar olacak?

Şubat ayında halka arz için SPK'ya başvuru yapan Naturelgaz halka arz ne zaman başlayacak, Naturelgaz hisse satış fiyatı ne kadar olacak birçok kişi tarafından araştırılıyor. Başvuru talebi onaylanan Naturelgaz ile ilgili ayrıntılar belli oldu.

19 Mart 2021 Cuma 18:40
Naturelgaz halka arz ne zaman başlayacak? Naturelgaz hisse satış fiyatı ne kadar olacak?
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Şubat ayında halka arz için SPK’ya başvuran Naturelgaz’ın talebi onaylandı. Sermaye Piyasası Kurulu, Naturelgaz’ın halka arzını pay başına 8,5 lira olarak belirledi. Naturelgaz, 2020 yılında 173,4 milyon metreküp doğalgaz dağıtımı yaparak yüzde 25 Pazar payıyla lider konumunu güçlendirdi.

Naturelgaz halka arz ne zaman başlayacak?

Naturelgaz, orta vadeli büyüme planları kapsamında altyapısı gelişmeyen ancak elektrik üretimi ve sanayi için taşımalı doğalgaz ihtiyacı bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerinde faaliyet alanını genişletmeyi hedefliyor.

Naturelgaz’ın halka arz işlemlerinin ne zaman başlayacağı konusunda henüz bir bilgi verilmedi. Yalnızca SPK tarafından yüzde 16,97’lik hissenin halka arz başvurusu onaylandı.



Son Güncelleme: 19.03.2021 18:40
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Anahtar Kelimeler:
NaturelgazSpkHalka Arz
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