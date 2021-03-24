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NaturelGaz halka arz hangi tarihte olacak? NurtelGAZ hisseleri kaç TL? NTGAZ BIST kodu nedir?

Naturel Gaz ne zaman halka arz oluyor? Hisse senedinin fiyatı ne olacak? Son zamanların yatırımcıları tarafından gözde biri olan borsaya bir şirket daha katılıyor. Naturel Gaz’ın halka arz edeceği haberi, yatırımcıları da baya bir heyecanlandırmış durumda.

24 Mart 2021 Çarşamba 00:00
NaturelGaz halka arz hangi tarihte olacak? NurtelGAZ hisseleri kaç TL? NTGAZ BIST kodu nedir?
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Son zamanların yatırımcıları tarafından gözde biri olan borsaya bir şirket daha katılıyor. Naturel Gaz’ın halka arz edileceği haberi, yatırımcıları da baya bir heyecanlandırmış durumda.

Naturel Gaz ne zaman halka arz oluyor?  Hisse senedinin fiyatı ne kadar olacak? Naturel gaz BIST kodu nedir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayınladığı haftalık bültende bir şirketin daha halka arz olacağını açıkladı. Halka arz olacağı duyurulan Naturel Gaz hakkında da araştırmalar sıklaştı. Yatırımcılar, bu şirketin hisse senetlerinin ne zaman halka arz edileceğini merak ediyor. Öte yandan merak edilen bir diğer konu ise Naturel Gaz’ın kaç TL’den halka arz olacağı ve BIST kodu…

Global Yatırım, Ocak 2020’de Naturel Gaz için başlatılan halka arz sürecinde sağlam bir adım attı. Tarihsel olarak süreç aşağıdaki gibidir.

·

       21 Ocak 2020-Global Yatırım, Naturel Gaz Halka Arz lisansı için SPK’ya başvurduğunu açıkladı.

·

       2 Şubat 2020-Naturel Gaz Socar Türkiye, bir LNG satış ve dağıtım şirketi satın aldığını duyurdu.

·

       24 Mart 2020-SPK, Naturel Gaz Halka arzının onayını duyurdu.

·

       20 Temmuz 2020-Naturelgaz, etkinliği devralmak için Socar Türkiye’yi satın aldığını duyurdu. Rekabet kurumu onayladı ve EPDK’nın onayını bekleniyor.

·

       11 Ağustos 2020-Global Yatırım ve Vakıf Yatırım, Naturel Gaz’ın halka arz prosedürünü kabul ettiğini açıkladı.

·

       13 Ağustos 2020-Global Yatırım, Naturel Gaz’ın ilk halka arzının ayrıntılarını KAP’a bildirdi. Halka arzın sermaye artırımı ve ortak satış yoluyla yapılacağı söyleniyor. Halka arzın ardından ek satış yapacağı söyleniyor.

·

       8 Eylül 2020-Naturelgaz açıkladı-Naturel Doğal Gaz, Socar LNG’yi tek çatı altında toplamayı planlıyor.

·

       30 Ekim 2020-Naturelgaz, hedefinin Socar LNG’nin satın alımını bu yıl sonuna kadar tamamlamak olduğunu duyurdu.

·

       30 Ekim 2020-Naturelgaz halka arz başvurusunu geri çekti. LNG’nin satın alınmasının ardından şirketin faaliyetlerinde meydana gelen olumlu değişiklikler nedeniyle Socar, birleşme sonrasında tekrar başvuruda bulunacağını açıkladı.

·

       23 Aralık 2020-Naturelgaz ve Socar LNG, planlandığı gibi 2020 yılı sonunda birleşmeyi tamamlayacağını açıkladı.

·

       5 Şubat 2021-Global Yatırım, Naturel Gaz’ın halka arzı için yeni başvuruda bulunduğunu açıkladı.

·

       18 Mart 2021-SPK, Naturelgaz’ın kamuoyuna açıklanmasını onayladı.

Naturel Gaz, halka arz sürecini sermaye artırımı ve ortak satış yoluyla tamamlamayı hedefliyor. Taslak, izah namede yer alan bilgilere göre şirket, sermayesini 100 milyon TL’den 115 milyon TL’ye çıkaracak ve arada yaklaşık 14.981.406,00 TL sağlayacak.

Global Yatırım Holding’in satışını yaptığı hisselerin diğer kısmının nominal fiyatı 16.146.097,32 liradir. Diğer bir hissedar Kanat Emiroğlu’nun halka satılan 236.133,68 TL’lik hissesi bulunuyor. Böylece toplam 31.363.637,00 TL hisse iki şekilde halka hitap edecek.

Arzum, halka arzda 13.306.475 TL hisse ihracatı gerçekleştirdi.

Işık Plastik Şirketi halka açık 11.286.293 adet hisse satışı yaptı.

Şirketin tüm hisseleri halka arzda satılırsa halka açıklık oranı %30’u buluyor.

Halka açık satış yöntemi sabit fiyat ve orantılı dağıtımla yapılacak.

Naturel Gaz halka ne zaman arz oluyor?

Naturel Gaz 25-26 Mart tarihlerinde halka arz olacak. Halka arz fiyatları ise 8.50 TL olacak.

Naturel Gaz BIST kodu nedir?

Naturel Gaz’ın BIST Kodunun ise NTGAZ olması bekleniyor. BIST kodu hakkında henüz resmi bir açıklama ise henüz yapılmış değil.



Son Güncelleme: 24.03.2021 00:00
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Naturel GazSocarBorsa
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