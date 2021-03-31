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Naturelgaz borsada ne zaman işlem görecek?

Naturelgaz borsada ne zaman işlem görebilecek? İşlem tarihi ne zaman olacak? Son zamanlarda büyük talep toplayarak halka arz olan Naturelgaz’ın borsada ne zaman işlem göreceği merakla bekleniyor. Yatırımcılar, halka arzı açıklanan Naturelgaz’ın hisse senetlerini ne zaman alabileceklerini araştırıyor.

31 Mart 2021 Çarşamba 21:49
Naturelgaz borsada ne zaman işlem görecek?
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SPK tarafından halka arzı kesinleşen Naturelgaz, 25-26 Mart günlerinde yoğun talep edilmiş ve geçtiğimiz gün de halka arz sonuçları duyurulmuştu. Borsa yatırımcılarının büyük mücadele gösterdiği Naturelgaz’ın borsada işlem göreceği tarih ise merak ediliyor.

Naturelgaz halka arz sonuçları

Naturelgaz arzında yerli bireysel yatırımcılara tahsis edilen miktar 75,3 katı, yerli kurumsal yatırımcılara tahsis edilen miktar 28,8 katı, yabancı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen miktar 3,5 katı oldu.

Halka arzın sonuçlarınca, Norveçli banka yatırım yönetimi şirketi Naturelgaz, halka açık hisselerinin% 8.3’ünü satın almış durumda. Yabancıların Türk Lirası üzerinden varlıklarından çekildiği zamanda halka açık yabancı yatırımcılarıyla ilgiyi üzerine çekiyor.

Öte yandan, sonuçlara göre oluşan yerli bireysel yatırımcılar yüzde 60, yerli kurumsal yatırımcılar yüzde 30 ve yabancı kurumsal yatırımcılar yüzde 10 pay almış durumda.

Naturel Gaz arzında yerli bireysel yatırımcılara ayrılan miktarın 75,3 katı oldu.

Naturelgaz borsada ne zaman işlem görecek?

Naturelgaz, 1 Nisan Perşembe gününden itibaren borsada işlem görmeye başlayacak.



Son Güncelleme: 31.03.2021 21:49
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NaturelgazNaturelgaz Hisse
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