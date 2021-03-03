Narlıgöl'ü turizm merkezi haline getirecek proje tasarlandı

Niğde İl Özel İdaresi tarafından tasarlarlanan projeye göre Narlıgöl’ün çevresinden değişiklikler yapılacak. Niğde’deki vatandaşlar, Narlıgöl’ü günlük olarak ziyaret edip oradaki yürüyüş yollarından, oyun parklarından, spor alanlarından, mesire yerlerinden ve kafelerden yararlanabilecek.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde’nin çok fazla eşsiz güzelliğe sahip olduğunu ve şehrin tanınırlığını arttırarak turist çekmek istediklerini söyledi.

köyünün yakınında bulunan Narlıgöl’ün çevresinde düzenlemeler ve tesislerin yapımı için tasarlanan proje, Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunuldu.

Şimşek, Narlıgöl’ün kalsiyum, sodyum ve bikarbonat yönünden zengin olduğunu ve bunların farklı hastalıklar için faydalı olduğunu dile getirdi. Termal turizm için Narlıgöl’ün uygun olduğunu vurguladı.

4 farkı mevsimde de güzel kalan krater gölü Narlıgöl’ün parselasyonu İl Özel İdaresi tarafından yapıldı. Şimşek, Narlıgöl’ün kısa bir süre içerisinde çok daha güzel bir hale geleceğini ve yatırımcılar tarafından rağbet göreceğini söyledi.

Şimşek, Aksaray sınırlarını aşan yerler olduğunu ve oralarda da parselasyon yapılması için onay beklediklerini dile getirdi. Şimşek, Niğde’nin içerisinde olan yerlerin yatırıma müsait olduğunu vurguladı.