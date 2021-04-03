İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

Nakit ihtiyacı olanlara 50 binden 100 bin liraya kadar 3 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi

Bankalar tarafından ihtiyaç kredilerinde sunulan faiz oranları açıklandı. Bankalar, vatandaşlara 50 binden 100 bin liraya dek üç ay ödemesiz ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Detaylar haberimizde…

03 Nisan 2021 Cumartesi 17:20
Nakit ihtiyacı olanlara 50 binden 100 bin liraya kadar 3 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi
Takip Et:

Bankalar ihtiyaç kredileri ile ilgili düzenledikleri kampanyaları acil nakde ihtiyaç duyan vatandaşlar ile paylaştı. Üç ay ödemesiz kredileri banka şubeleri, müşteri hizmetleri veya bankanın direkt intenet ya da mobil uygulamalarından kolay bir şekilde kullanılabilmekte.

Kredi vadesi en çok olan banka tarafından 36 ay olarak sağlanmakta. Birinci ödeme en çok 92 gün ertelenebilmekte. İstenilen belgelerin içinde nüfus cüzdanının aslı ile fotokopisi, gelir belgesi, maaş bordrosu, SGK hizmet döküm belgesi bulunuyor. Üç aylık süre ile geri ödemesiz kredi imkanı suran bankalar şunlardır;

QNB Finansbank

İhtiyaç kredi faizi 1,49 TL’den başlamakta. Üç ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi için başvuru yapanların geri ödemeleri üç ay sonra başlamakta.

Yapı Kredi

İhtiyaç kredi faizi 2,44 TL’den başlamakta. Yapı Kredi Bireysel Bankacılık Krediler Bireysel İhtiyaç Kredisi üç aya dek ertelenebilmekte.

INGBank

Cepte Kredi ile faiz oranları 1,64 TL’den başlamakta. Şubeye gidilmeden, istenildiği zaman istenen yerden başvuru yapma imkanı var. Ayrıca, banka 36 aya ulaşan vade ile üç aylık erteleme imkanı sunmakta.

Akbank

Akbank’ın üç ay ertelemeli kredileri şubelerden, Akbank Telefon Şubesi’nden, Akbank Direkt intenet ya da mobil üzerinden kullanılabilmekte.

Erteleme ile beraber kredi vadesi maksimum 36 ay oluyor. Birinci ödeme maksimum 92 gün ertelenebiliyor, üç ay ertelemeli kredinin vadesi maksimum 33 aydır.



Son Güncelleme: 03.04.2021 17:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İhtiyaçKredisiUcAyödemesiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul-Ankara-İzmir Ramazan pidesi gramajı ve fiyatları
İstanbul-Ankara-İzmir Ramazan pidesi gramajı ve fiyatları
Nisan 2021 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Nisan Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Nisan 2021 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Nisan Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Nisan yağmurları ne zaman başlar? Nisan yağmurunun faydaları
Nisan yağmurları ne zaman başlar? Nisan yağmurunun faydaları
Nisan 2021 zam sonrası doğalgaz fiyatları ne oldu?
Nisan 2021 zam sonrası doğalgaz fiyatları ne oldu?
Sigara ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? Nisan 2021 güncel sigara fiyatları
Sigara ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? Nisan 2021 güncel sigara fiyatları
Naturelgaz borsada ne zaman işlem görecek?
Naturelgaz borsada ne zaman işlem görecek?

Popüler Haberler

Android telefonu rootlamak nedir? İşlem nasıl yapılır, zararlımıdır?
Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 12 ay geri ödemesiz dönem kalktı mı? 3 Nisan 2021 Cumartesi konut kredisi yeni faiz oranları
Bisiklet kredisi veren bankalar var mı? Bisiklet kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 3 Nisan 2021 Cumartesi 1 yıl erteleme ve 180 ay vade fırsatı
Kalıcı makyaj hangi bölgelere uygulanır? 2021 kalıcı makyaj hakkında bilgiler
Cevizli baklava nasıl yapılıyor? 2021 Baklava tatlısı yapılışı ve Baklava için gerekli malzemeler
Hidrokarbon nedir? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
SGK doğum ve askerlik borçlanmaları başvurusu nasıl yapılır? 2021 sgk borçlanması hangi bankaya ödenir?
Kıdem tazminat fonu nedir? Kıdem tazminatı fonunda neler planlanmaktadır?
Ptt kargo gönderimi kaç gün sürüyor, kaç günde teslim ediyor? 2021
Survivor Ekstra sunucusu Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman dizisi Bayhoca kimdir? Yağızhan Dikmen'in hayatı!
Survivor 2021 55. bölüm fragmanı 26 Mart 2021 Perşembe
Büyük Kıyamet filmi konusu nedir? Büyük Kıyamet fragmanı, oyuncuları ve konusu
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş kimdir? Volkan Uygun doğum tarihi
2021 THY Euroleague play off ne zaman oynanacak?
Evde bakım maaşları ne kadar oldu Nisan 2021 ? Evde bakım maaşı ödeme miktarları
TV'de bugün hangi diziler var? 3 Nisan 2021 günün dizileri Cumartesi
Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisi ne zaman final yapacak? Sevilen diziden final sesi
TJK 3 Nisan 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları
N Kolay İstanbul Yarı Maraton yarışı ne zaman, saat kaçta?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.