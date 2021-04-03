Nakit ihtiyacı olanlara 50 binden 100 bin liraya kadar 3 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi

Bankalar ihtiyaç kredileri ile ilgili düzenledikleri kampanyaları acil nakde ihtiyaç duyan vatandaşlar ile paylaştı. Üç ay ödemesiz kredileri banka şubeleri, müşteri hizmetleri veya bankanın direkt intenet ya da mobil uygulamalarından kolay bir şekilde kullanılabilmekte.

Kredi vadesi en çok olan banka tarafından 36 ay olarak sağlanmakta. Birinci ödeme en çok 92 gün ertelenebilmekte. İstenilen belgelerin içinde nüfus cüzdanının aslı ile fotokopisi, gelir belgesi, maaş bordrosu, SGK hizmet döküm belgesi bulunuyor. Üç aylık süre ile geri ödemesiz kredi imkanı suran bankalar şunlardır;

QNB Finansbank

İhtiyaç kredi faizi 1,49 TL’den başlamakta. Üç ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi için başvuru yapanların geri ödemeleri üç ay sonra başlamakta.

Yapı Kredi

INGBank

İhtiyaç kredi faizi 2,44 TL’den başlamakta. Yapı Kredi Bireysel Bankacılık Krediler Bireysel İhtiyaç Kredisi üç aya dek ertelenebilmekte.

Cepte Kredi ile faiz oranları 1,64 TL’den başlamakta. Şubeye gidilmeden, istenildiği zaman istenen yerden başvuru yapma imkanı var. Ayrıca, banka 36 aya ulaşan vade ile üç aylık erteleme imkanı sunmakta.

Akbank

Akbank’ın üç ay ertelemeli kredileri şubelerden, Akbank Telefon Şubesi’nden, Akbank Direkt intenet ya da mobil üzerinden kullanılabilmekte.

Erteleme ile beraber kredi vadesi maksimum 36 ay oluyor. Birinci ödeme maksimum 92 gün ertelenebiliyor, üç ay ertelemeli kredinin vadesi maksimum 33 aydır.