İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Nakdi ücret destek zammı ne kadar oldu? Şubat ücretsiz maaş izni ödemesi ne kadar oldu? Nakdi ücret destek ödemeleri ne zaman bitecek?

Birçok farklı alanda hizmet sunan SGK, vatandaşı desteklemeye devam etmektedir. Nakdi ücret destek zammı ne? Yeni yılın gelmesiyle asgari ücret de dahil olmak üzere verilen destek paraları zamlanmıştır. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, detaylara değinerek vatandaşın merakını giderdi.

14 Ocak 2021 Perşembe 14:21
Nakdi ücret destek zammı ne kadar oldu? Şubat ücretsiz maaş izni ödemesi ne kadar oldu? Nakdi ücret destek ödemeleri ne zaman bitecek?
Takip Et:

Nakdi ücret desteği konusunda güncel bir haber geldi. Bakan açıklama yaptı. Ocak ayından itibaren ücret desteği %21,56 artacaktır.

Bakan, ‘’Ücretsiz izne ayrılan çalışanlar için sunulan Nakdi Ücret Desteğimizi 2021 yılı Ocak ayı döneminden itibaren geçerli olmak üzere %21,56 artışla ödeyeceğiz’’ açıklamasında bulundu.

Ödemelerin Şubat ayında gerçekleşeceği duyuruldu. Ücretsiz maaş izni hesaplanırken günlük çalışma ücreti de hesaplanmaktadır. Asgari ücretle birlikte günlük çalışma ücreti de artacaktır.

Ocak ayı nakdi ücret desteği yatırılma tarihi

Geçen ay ödemeler 8 Ocak günü yatmıştı. Şubat ayında da aynı tarihte ödemenin gerçekleşmesi beklenmektedir. Ödeme sırasında IBAN konusunda problem yaşayan vatandaşların paraları PTT aracılığıyla yatırılacaktır.

Nakdi ücret desteği uzatıldı mı?

Bakan Selçuk, Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Selçuk, desteğin iki ay daha uzayacağını açıkladı. Karar 27 Ekim tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Bakan, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı." Açıklamasını yaptı.

Artı İstihdam Teşviki müjdesi de geldi. Bu teşvik, 1 Ocak 2019 yılı ile 17 Nisan 2020 tarihleri aralığında en az sigortalı çalıştırılan aydaki çalışan sayısına ek olarak istihdam edilecek sigortalıların fiilen çalıştırılmaları durumunda verilmektedir.

Destekten kimler yararlanabilir?

Destekten faydalanılması için, kişi ücretsiz izne ayrılmalı veya iş akdini fesih etmelidir. Başvuru şartlarında, Kısa Çalışma Ödeneği alan kişilerin bu destekten faydalanamadığı yer almaktadır.

Başvurmak için gereken şartlar

  1. Ücretsiz izne ayrılan kişi:
  • 17.04.2020 tarihinden itibaren iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10. Maddesi gereğince ücretsiz izne ayrılmak,
  • Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmamak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı almıyor olmak,
  • SGK’ya 01,04,05,06,12,14,20,29,32,35,39,52,53,54 ya da 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,
  1. İş akdi feshedilen kişi:
  • 15.03.2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51.maddesi gereğince iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı kanunun farklı hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden faydalanmamak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı almıyor olmak

Şartları gereklidir.

Başvuru nereye yapılıyor?

Aylık bildirimler incelendikten sonra ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar işveren durumu bildirmelidir. Desteğe başvuru işlemini kişi değil iş yeri yapar. Detaylar için SGK’nın resmi intenet sitesi takip edilmelidir.

Başvuru ekranında kişiye ait T.C. kimlik no, IBAN, ücretsiz izin gün sayısı, işçi ve işverenin cep telefonu yer almaktadır. Kişi bilgileri hatasız doldurulmalıdır.

5510 sayılı Kanun Ek-9. Kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenler ise ücretsiz izne ayıracakları işçileri ücretsiz iznin verildiği ayın sonuna kadar ‘’28-Pandemi Ücretsiz İzin’’ eksik gün koduyla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine bildirilmelidir.

Destek parası 2021’de ne kadar?

Başvuruda bulunan ve gereken şartlara uyan vatandaşlara geçen yıl günlük olarak 39,24 TL veriliyordu.

Destek nasıl hesaplanmaktadır?

Verilen ücretten damga vergisi düşülüyor. Ardından ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar destek parası verilmektedir.

Destek parası hangi durumlarda kesiliyor?

Farklı bir işte çalışılmaya başlandığı zaman ya da aynı dönemde farklı bir yerde çalışıldığında destek parası kesilir. Kişinin SGK’da yaşlılık aylığı alması da desteğin kesilmesi için yeterlidir.

Destek alanların GSS primleri ödeniyor mu?

Kanun gereğince genel sağlık sigortası olan ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyen kişiler, 5510/ 60-1 (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalı sayılmaktadır. Prim, İŞKUR tarafından SGK’ya ödenmektedir.

Destekten faydalanan kişiler SGK’ya nasıl bildirecek?

Destekten faydalanan kişiler, uygun olan belge türü üzerinden bildirme işlemi gerçekleştireceklerdir.

Eksik gün kodunun aylık prim ve hizmet belgelerinde ‘’28-Pandemi Ücretsiz İzin’’ ya da ‘’29 Pandemi Ücretsiz İzin’’ şeklinde bildirilmelidir.

15.03.2020 tarihini geçtikten sonra iş sözleşmesi feshedilen fakat işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmasına rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin ödemeleri, tekrar başvuruda bulunmaya gerek kalmadan İŞKUR tarafınca re’sen gerçekleşecektir.



Son Güncelleme: 14.01.2021 14:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nakdi ücret DesteğiZam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ocak ayı zamlı maaşların e bordroları yayımlandı
Ocak ayı zamlı maaşların e bordroları yayımlandı
Mevduat faizlerinde beklenmedik artış gerçekleşti! Son 20 ayın en hızlı artışı
Mevduat faizlerinde beklenmedik artış gerçekleşti! Son 20 ayın en hızlı artışı
Bankalarda yeni dönem! 7 gün 24 saat para gönderme yapılabilecek
Bankalarda yeni dönem! 7 gün 24 saat para gönderme yapılabilecek
Borcu olan çiftçilere müjde! Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden kurumsal ödeme kolaylığı haberi
Borcu olan çiftçilere müjde! Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden kurumsal ödeme kolaylığı haberi
Kamu bankalarının birleştiği ATM’ler
Kamu bankalarının birleştiği ATM’ler
2021 araç muayene fiyatları belli oldu
2021 araç muayene fiyatları belli oldu

Popüler Haberler

Nakdi ücret destek zammı ne kadar oldu? Şubat ücretsiz maaş izni ödemesi ne kadar oldu? Nakdi ücret destek ödemeleri ne zaman bitecek?
BİM Heifer kablosuz dik süpürge özellikleri ve kullanıcı yorumları
Toplum Yararına Programa katılım şartları nelerdir? 9 Ay asgari ücretli TYP şartları
Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağına uymama cezası
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Hakkari askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
İSKİ barajlar doldu mu? İstanbul barajları doluluk oranları kaç oldu?
Emanet dizisi Cansu kimdir? Rüya Coriç'in hayatı!
Whatsapp kapanıyor mu, kapanacak mı, ne olacak? WhatsApp gizlilik güncellemesi içeriği ne?
Gümüşhane askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Genç Çiftçi Hibe Başvuru Şartları Nelerdir? Başvurular Ne Zaman Yapılır?
Malazgirt 1071 filmi ne zaman vizyona giriyor?
Her yerde sen reyting sonuçları nasıl gidiyor? Dizi beğenildi mi? Devam edecek mi? 28 Haziran Cuma reyting sonuçları
Kanal D Çatı Katı Aşk dizisi gün değiştirdi! Çatı Katı Aşk erken final mi yapacak?
KPSS şartıyla iki kurumda 37 personel istihdam edilecek
Ziraat Bankası müşteri hizmetlerinden kredi başvurusu nasıl yapılır? 2021
2021 zamlı işsizlik maaşları ne kadar oldu?
Whatsapp fotoğraf gönderemiyorum bellek yetersiz nasıl çözülür?
80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 14 Ocak 2021 Perşembe Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi
Rüyada hamile görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile görmek anlamı, tabiri nedir?
AVM'ler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Hafta sonu AVM'ler açık mı, kapalı mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.