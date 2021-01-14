Nakdi ücret destek zammı ne kadar oldu? Şubat ücretsiz maaş izni ödemesi ne kadar oldu? Nakdi ücret destek ödemeleri ne zaman bitecek?

Nakdi ücret desteği konusunda güncel bir haber geldi. Bakan açıklama yaptı. Ocak ayından itibaren ücret desteği %21,56 artacaktır.

Bakan, ‘’Ücretsiz izne ayrılan çalışanlar için sunulan Nakdi Ücret Desteğimizi 2021 yılı Ocak ayı döneminden itibaren geçerli olmak üzere %21,56 artışla ödeyeceğiz’’ açıklamasında bulundu.

Ödemelerin Şubat ayında gerçekleşeceği duyuruldu. Ücretsiz maaş izni hesaplanırken günlük çalışma ücreti de hesaplanmaktadır. Asgari ücretle birlikte günlük çalışma ücreti de artacaktır.

Ocak ayı nakdi ücret desteği yatırılma tarihi

Geçen ay ödemeler 8 Ocak günü yatmıştı. Şubat ayında da aynı tarihte ödemenin gerçekleşmesi beklenmektedir. Ödeme sırasında IBAN konusunda problem yaşayan vatandaşların paraları PTT aracılığıyla yatırılacaktır.

Nakdi ücret desteği uzatıldı mı?

Bakan Selçuk, Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Selçuk, desteğin iki ay daha uzayacağını açıkladı. Karar 27 Ekim tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Bakan, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı." Açıklamasını yaptı.

Artı İstihdam Teşviki müjdesi de geldi. Bu teşvik, 1 Ocak 2019 yılı ile 17 Nisan 2020 tarihleri aralığında en az sigortalı çalıştırılan aydaki çalışan sayısına ek olarak istihdam edilecek sigortalıların fiilen çalıştırılmaları durumunda verilmektedir.

Destekten kimler yararlanabilir?

Destekten faydalanılması için, kişi ücretsiz izne ayrılmalı veya iş akdini fesih etmelidir. Başvuru şartlarında, Kısa Çalışma Ödeneği alan kişilerin bu destekten faydalanamadığı yer almaktadır.

Başvurmak için gereken şartlar

Ücretsiz izne ayrılan kişi:

17.04.2020 tarihinden itibaren iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10. Maddesi gereğince ücretsiz izne ayrılmak,

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı almıyor olmak,

SGK’ya 01,04,05,06,12,14,20,29,32,35,39,52,53,54 ya da 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,

İş akdi feshedilen kişi:

15.03.2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51.maddesi gereğince iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı kanunun farklı hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden faydalanmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı almıyor olmak

Şartları gereklidir.

Başvuru nereye yapılıyor?

Aylık bildirimler incelendikten sonra ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar işveren durumu bildirmelidir. Desteğe başvuru işlemini kişi değil iş yeri yapar. Detaylar için SGK’nın resmi intenet sitesi takip edilmelidir.

Başvuru ekranında kişiye ait T.C. kimlik no, IBAN, ücretsiz izin gün sayısı, işçi ve işverenin cep telefonu yer almaktadır. Kişi bilgileri hatasız doldurulmalıdır.

5510 sayılı Kanun Ek-9. Kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenler ise ücretsiz izne ayıracakları işçileri ücretsiz iznin verildiği ayın sonuna kadar ‘’28-Pandemi Ücretsiz İzin’’ eksik gün koduyla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine bildirilmelidir.

Destek parası 2021’de ne kadar?

Başvuruda bulunan ve gereken şartlara uyan vatandaşlara geçen yıl günlük olarak 39,24 TL veriliyordu.

Destek nasıl hesaplanmaktadır?

Verilen ücretten damga vergisi düşülüyor. Ardından ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar destek parası verilmektedir.

Destek parası hangi durumlarda kesiliyor?

Farklı bir işte çalışılmaya başlandığı zaman ya da aynı dönemde farklı bir yerde çalışıldığında destek parası kesilir. Kişinin SGK’da yaşlılık aylığı alması da desteğin kesilmesi için yeterlidir.

Destek alanların GSS primleri ödeniyor mu?

Kanun gereğince genel sağlık sigortası olan ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyen kişiler, 5510/ 60-1 (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalı sayılmaktadır. Prim, İŞKUR tarafından SGK’ya ödenmektedir.

Destekten faydalanan kişiler SGK’ya nasıl bildirecek?

Destekten faydalanan kişiler, uygun olan belge türü üzerinden bildirme işlemi gerçekleştireceklerdir.

Eksik gün kodunun aylık prim ve hizmet belgelerinde ‘’28-Pandemi Ücretsiz İzin’’ ya da ‘’29 Pandemi Ücretsiz İzin’’ şeklinde bildirilmelidir.

15.03.2020 tarihini geçtikten sonra iş sözleşmesi feshedilen fakat işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmasına rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin ödemeleri, tekrar başvuruda bulunmaya gerek kalmadan İŞKUR tarafınca re’sen gerçekleşecektir.