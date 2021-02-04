Nakdi ücret destek ödemeleri 9 Şubat'ta hesaplara yatırılacak!

desteği alan vatandaşları ilgilendiren bir haberin detayları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, tarafından açıklandı. Bakan Selçuk, Ocak ayına ait nakdi ücret destekleri ile ilgili ödemelerin tarihinin belirlendiğini duyururken ödemelerin 9 Şubat tarihinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Nakdi ücretlerle ilgili destek ödemelerinin 9 Şubat 2021 Salı günü vatandaşların hesaplarına yatırılacağını söyleyen Bakan Selçuk, sistemlere IBAN bilgileri eksik veya hatalı olarak kaydedilmiş kişilerin ödemelerinin PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.