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Nakdi ücret destek ödemeleri 9 Şubat'ta hesaplara yatırılacak!

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ait nakdi ücret destekleri ile ilgili ödemelerin 9 Şubat tarihinde yapılacağını duyurdu.

04 Şubat 2021 Perşembe 21:18
Nakdi ücret destek ödemeleri 9 Şubat'ta hesaplara yatırılacak!
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Nakdi ücret desteği alan vatandaşları ilgilendiren bir haberin detayları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, tarafından açıklandı. Bakan Selçuk, Ocak ayına ait nakdi ücret destekleri ile ilgili ödemelerin tarihinin belirlendiğini duyururken ödemelerin 9 Şubat tarihinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Nakdi ücretlerle ilgili destek ödemelerinin 9 Şubat 2021 Salı günü vatandaşların hesaplarına yatırılacağını söyleyen Bakan Selçuk, sistemlere IBAN bilgileri eksik veya hatalı olarak kaydedilmiş kişilerin ödemelerinin PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.



Son Güncelleme: 04.02.2021 21:18
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Anahtar Kelimeler:
Nakdi ücretDestek ödemeleriödeme Tarihi
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