Naci Ağbal'dan ekonomi yorumu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı, son günlerde vatandaşımızın gündeminde en çok yer edinenyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bugün bankanın iletişin stratejisi açısından yatırımcılarla bir araya geldiklerini ifade eden Ağbal, ‘’Önceliğimiz kalıcı istikrar ve 2023 hedefleridir. Para politikası konusunda hedeflerimiz doğrultusunda attığımız tüm adımların bu amaca hizmet etmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz. Halkımıza TL tasarrufunu özendireceğiz. Sıkı bir duruş sergileyeceğiz. Önemli olan fiyat istikrarı ve finansal istikrardır. Sermayenin daha güçlü bir şekilde piyasalara giriş yapabilmesi önemlidir. Bizler ekonomiyi bir bütünsellik içerisinde değerlendiriyoruz. Hedeflerimize emin adımlarla giderken halkımızın ve yatırımcılarımızın desteğini de almakta istiyoruz. Kaygınız olmasın. Önümüzdeki günlerde daha güzel günler bizi bekliyor’’ açıklamalarında bulundu.