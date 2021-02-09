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Naci Ağbal'dan çarpıcı açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal rezerv ile alakalı açıklamalarda bulundu. Vatandaşlarımız Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal‘ın açıklamalarını merak ediyor.

09 Şubat 2021 Salı 18:21
Naci Ağbal'dan çarpıcı açıklamalar
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Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, bugün yapmış olduğu açıklamalarda rezerv konusundan bahsetti. Ağbal, ‘’Döviz alım ihaleleri sayesinde rezerv artışı yapmayı düşünüyoruz’’ dedi.

Geniş kapsamlı bir basın açıklaması gerçekleştiren Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, ‘’Merkez Bankası’ndaki fiyat istikrarını kalıcı hale getirmek istiyoruz. Attığımız adımlar tamamıyla buna yönelik adımlardır. Sıkı para politikası çerçevesinde daha ılımlı bir ekonomik aktiviteye yöneliyoruz. Tüm kararları fiyat istikrarı adına atmaktayız. 2023 yılına güçlü bir şekilde girebilmek için bu adımlarımızı sıkı bir şekilde korumaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza TL tasarrufunu özendireceğiz. Risk primini düşürmeye çalışacağız. Dolar ihaleleri sayesinde dolar rezervimizi de artırmayı düşünüyoruz. Para politikasını yüzde 5 artırmayı hedefliyoruz’’ dedi.



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:21
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Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıNaci Ağbal
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