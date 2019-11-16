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n11 Black friday indirimleri olacak mı? n11 kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları

Black Friday indirimlerine sayılı günler kaldı. Peki n11’de Black friday indirimleri olacak mı? n11 kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları alıcılar tarafından araştırılıyor…

16 Kasım 2019 Cumartesi 19:22
n11 Black friday indirimleri olacak mı? n11 kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
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Black Friday tüm Dünya kapsamında büyük markalar tarafından yapılan indirimlerle her sene ortalığı ayağa kaldırıyor. Bu sene 29 Kasım’a denk gelecek olan Black Friday’de yine birçok mağaza hayret verici indirimler yapacak, insanlar indirimli bu ürünleri satın almak için birbirleri ile mücadele edecek ve izdihamlar yaşanacak. N11’de Black Friday kapsamında indirim yapan platformlardan biri olacak.

N11 Mağazasında Black Friday İndirim Kampanyaları Ne Zaman?

N11 kapsamında kesin bir açıklama yapılmamış olsa bile indirimlerin Black Friday’in yapılacağı 29 Kasım tarihinde başlayacağı tahmin ediliyor. Ne kadar süreceği ise şu an için bilinmiyor.

N11’den Black Friday Alışverişi Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?


Geçtiğimiz sene n11 kapsamında Black Friday indirimleri yapılmadı. Ancak yapılan tahminlere göre böyle bir indirim yapılması halinde belirlenen ürünlerin çok kısa bir süre içinde tükeneceği düşünülüyor. Bu yüzden alacağınız ürünleri daha önceden favorilere ekleyerek indirim başladığında direkt satın almanız sizin için daha iyi olacaktır.

N11 Mağazasından İndirimli Alışveriş Yapılabiliyor mu?

N11 üzerinden yalnızca Black Friday için değil diğer zamanlarda da oldukça önemli indirimlerle alışveriş yapılabiliyor. Sevgililer günü, anneler günü, babalar günü gibi özel günlerde site kapsamında değişik ürünlerde indirimler yapılıyor.

N11 Mağazasına Benzer Hangi Mağazalarda İndirimler Oluyor?

N11 gibi ürünlerin satıldığı mağazalar arasında GittiGidiyor, Aliexpress, Hepsiburada, Zaful gibi siteler de yer alıyor. Özellikle Black Friday tarihi olan 29 Kasım tarihinde bu sitelerde de büyük indirimler yapılacak.



Son Güncelleme: 16.11.2019 19:22
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