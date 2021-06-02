Müzisyenlere yardım başvurusu nasıl yapılır? Müzisyenler için yardım başvurusu şartları neler?

Müzisyenlere yardım başvurusu

Kademeli normalleşme sonrası müzisyenler için yardım ile ilgili bir karar çıkmadı. Haluk Levent, bu durumla ilgili bir yazı paylaştı .Müzisyenlere hem maddi hem de 400 TL’ye kadar olan faturalarını ödemek için destek verecek.

Haluk Levent ve AHBAP önderliğinde müzisyenlere yardım edilecek. Müzisyen olan kişilere verilecek olan yardım parası için başvurular intenet üzerinden yapılacak. Aşağıdaki linkten yardım başvurusunda bulunabilirsiniz.

Yardım talebinde bulunabilmek için hesap oluşturup giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş yaparak 400 TL’ye kadar olan faturalar için destek başvurusunda bulunabilirsiniz.