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Müzisyenlere yardım başvurusu nasıl yapılır? Müzisyenler için yardım başvurusu şartları neler?

Haziran ayına ilişkin normalleşme takvimi açıklandı. Bu normalleşme takviminde müzisyenlere ilişkin bir açıklama gelmedi. Müzisyenler, herhangi bir yardım yapılmamasına tepki gösterdi. Haluk Levent ve AHBAP önderliğinde müzisyenlere yardım yapılacağı açıklandı. Müzisyenlere yardım başvurusu nasıl yapılır? Bu haberimizde müzisyenlere yardım başvurusuyla ilgili detayları sizler için derledik. İşte Müzisyenlere yardım başvurusu detayları...

02 Haziran 2021 Çarşamba 13:43
Müzisyenlere yardım başvurusu nasıl yapılır? Müzisyenler için yardım başvurusu şartları neler?
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Müzisyenlere yardım başvurusu

Kademeli normalleşme sonrası müzisyenler için yardım ile ilgili bir karar çıkmadı. Haluk Levent, bu durumla ilgili bir yazı paylaştı .Müzisyenlere hem maddi hem de 400 TL’ye kadar olan faturalarını ödemek için destek verecek.

Haluk Levent ve AHBAP önderliğinde müzisyenlere yardım edilecek. Müzisyen olan kişilere verilecek olan yardım parası için başvurular intenet üzerinden yapılacak. Aşağıdaki linkten yardım başvurusunda bulunabilirsiniz.

https://ahbap.org/giris?retunUrl=%2Fyardim%2F237d300d

Yardım talebinde bulunabilmek için hesap oluşturup giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş yaparak 400 TL’ye kadar olan faturalar için destek başvurusunda bulunabilirsiniz.


Son Güncelleme: 02.06.2021 13:43
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Müzisyenlere Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?Haluk Levent Müzisyenlere YardımAHBAP Müzisyenlere Yardım Başvurusu
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