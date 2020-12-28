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Müzik Susmasın müzisyen destek başvurusu nasıl yapılır?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda müzisyenlere 1.000 TL yardım yapılacağı açıklandı. Açıklamalar sonrasında pek çok kişi, Müzik Susmasın müzisyen destek başvurusu nasıl yapılır? sorusunu araştırmaya başladı.

28 Aralık 2020 Pazartesi 02:30
Müzik Susmasın müzisyen destek başvurusu nasıl yapılır?
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Müzisyenlere 1.000 TL destek başvuruları merak edilmeye devam ediyor. Kapanan kafe, bar ve publarda sahne alan pek çok kişi alınan tedbirler sonrasında işlerinden olmuştu. Ekonomik zorluk yaşayan müzisyenlere destek kampanyası duyuruları ise bakanlıklar tarafından yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda müzisyenlere 3 ay boyunca 1.000 TL nakdi yardım yapılacağı açıklanmıştı. Açıklamalar sonrasında pek çok müzisyen yardımlardan nasıl faydalanabileceğini araştırmaya başladı.

Müzisyenlere destek başvurusu nasıl yapılır?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un müzisyenlere 1.000 TL nakdi yardım açıklamaları sonrasında başvuruların nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. 3 ay boyunca yapılacak nakdi yardım desteklerine müzisyenlere ek olarak söz yazarları, müzik emekçileri ve sanatsal alanlarda iş yapan herkesin başvuru yapabileceği belirtildi.

Müzisyenlere yapılacak para yardımları ne kadar sürecek?

Salgın nedeni ile kapatılan mekanlarda sahne alan müzisyenler başta olmak üzere sanat icra eden pek çok kişinin faydalanmak için araştırdığı 1.000 TL yardımların ödemeleri 16 Aralık Çarşamba günü başlayacak. 3 ay boyunca yapılacak olan nakdi yardım destekleri kapsamında müzisyenlere 3.000 TL destek sağlanmış olacak.

Müzisyenlere destek başvuruları nasıl yapılır?

Desteklerde talep edilen başvurular normalden farklı olacak. Müzisyenlere destek başvurularından faydalanmak isteyen kişiler https://www.muziksusmasin.com/ adresi üzerine video yükleyerek başvuru yapmış olacaklar. En geç 25 Aralık tarihine kadar yapılması gereken başvurular sonrasında 1.000 TL destekler hesaplara yatırılacak.

Para yardımı için video hazırlanacak

Bakanlık tarafından başvuru için videonun zorunlu olduğu belirtilirken video oluşturulurken;

  • Sanatçılar bakımından sanatının icrasını ( ses sanatçıları şarkı söyleyecek , müzisyenlere ise müzik aletlerini çalacaktır.)
  • Sektör çalışanları bakımından ise icra ettikleri mesleğe ilişkin bilgi veya anılarını içerir söyleşiyi içermesi,
  • 2 dakikadan az 5 dakikadan fazla olmaması,
  • Makul düzeyde ses ve görüntü kalitesine sahip olması gerekmektedir.

Şartlarına uygun video hazırlamalıdırlar.

Müzisyenlere yapılacak yardımlar ne kadar olacak?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda video ile başvuru yapan müzisyenlere başvuru sonucunda 1.000 TL nakdi yardım yapılacak. Bu yapılan yardımlar müzisyenler için 3 ay boyunca devam edecek açıklamaları yapılırken müzisyenler yardımlar sayesinde 3.000 TL elde etmiş olacak.

Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Müzisyen nakdi desteğine başvuran kişilerin en merak ettiği konulardan bir tanesi de başvuru sonuçlarının ne zaman sonuçlanacağı olmaktadır. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda müzisyen destekleri başvurularının ocak ayında sonuçlanacağı ve yine ocak ayı içerisinde hak sahiplerinin hesaplarına nakdi desteklerinin yatırılacağı belirtildi.

 



Son Güncelleme: 28.12.2020 02:30
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