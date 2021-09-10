Müteahhitlerin boykotu devam ediyor! İnşaatlar durdu!

Çimento fiyatlarından yaşanan artıştan dolayı müteahhitler boykot yapmaya karar verdi. Bugün itibari ile tüm müteahhitler 15 gün işi bıraktı. İş bırakma eylemleri 24 Eylül’de son bulacak.
Sosyal medya ile basın aracılığı ile mücadelemizi sürdürerek, özellikle çimentoya uygulanan fahiş zamların geri çekilmesi doğrultusundaki mücadelemize çimento sektörü yeni zam yaparak karşılık vermeyi seçmiştir. Türkiye inşaat sektörüne “İş Bırakma ve Boykot” haricinde başka bir seçenek bırakmadı. Çimento sektöründe yapılan bu haksız ve fahiş fiyat artışlarına sessiz kalmayıp inşaatlarımızı 24 Eylül’e dek durduruyoruz.” İfadeleri kullanıldı.
Son Güncelleme: 10.09.2021 14:41