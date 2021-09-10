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Müteahhitlerin boykotu devam ediyor! İnşaatlar durdu!
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Müteahhitlerin boykotu devam ediyor! İnşaatlar durdu!

Ülkemizde inşaat sektörü boykot kararıyla sarsılıyor. Müteahhitler inşaatları durdurma kararı aldı. İşte detaylar…

10 Eylül 2021 Cuma 14:41
Müteahhitlerin boykotu devam ediyor! İnşaatlar durdu!
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Çimento fiyatlarından yaşanan artıştan dolayı müteahhitler boykot yapmaya karar verdi. Bugün itibari ile tüm müteahhitler 15 gün işi bıraktı. İş bırakma eylemleri 24 Eylül’de son bulacak.

Konu hakkında İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamada çimentolara fahiş oranlarda zam yapıldığı konusuna değinildi. Açıklamada, “Türkiye İnşaat sektöründe kullanılmakta olan malzemelerin çoğuna enflasyon ile döviz artışı üstünde zam yapılmış, özellikle çimentoya fahiş oranlarda zam yapılması, müteahhitlik sektörü ile kamu adına artık kabul edilemez bir seviyeye gelmiştir. İnşaat sektörünün karşı karşıya olduğu fahiş fiyat artışlarını, başta Ticaret Bakanımız ve diğer ilgili bakanlarımıza bildirdik, fakat fiyatlara yansıyan olumlu bir neticeyle karşılaşamadık.

Sosyal medya ile basın aracılığı ile mücadelemizi sürdürerek, özellikle çimentoya uygulanan fahiş zamların geri çekilmesi doğrultusundaki mücadelemize çimento sektörü yeni zam yaparak karşılık vermeyi seçmiştir. Türkiye inşaat sektörüne “İş Bırakma ve Boykot” haricinde başka bir seçenek bırakmadı. Çimento sektöründe yapılan bu haksız ve fahiş fiyat artışlarına sessiz kalmayıp inşaatlarımızı 24 Eylül’e dek durduruyoruz.” İfadeleri kullanıldı.


Son Güncelleme: 10.09.2021 14:41
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Müteaahitler Neden Boykot YapıyorInşaat Sektörü Durdu Mu
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