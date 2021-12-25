MÜSİAD, indirim yapan firmaların listesini yayınladı!

Yeni ekonomik kriz paketi sonrası döviz kurlarında yaşanan hızlı düşül nedeniyle Türk Lirasında yaşanan değer artışlarının hemen ardından bir basın açıklaması yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Deneği (MÜSİAD), iş dünyasını fiyatlarında indirim yapmaya davet etti. Yapılan açıklama içeriğinde fiyatlarında indirim yapan tüm üyelerin listesini kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirlerin piyasalara olumlu yönde yansıdığını ve kısa süre içerisinde Türk lirasında ciddi oranda değer artışının kaydedildiğini belirten MÜSİAD, açıklamasında tüm iş dünyasını belirledikleri fiyatlarda indirime gitmeleri yönünde bir çağrı sunmuştu. MÜSİAD'dan gelen bu çağrıya karşılıksız kalmayan bazı işletmeler de fiyatlarında indirim yaptıkları konusunu deneğe bildirdi.

İşte indirime giden firmalar:

Bunu üzerine sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan MÜSİAD, indirime giden firmaların listesini kamuoyu ile paylaştı.