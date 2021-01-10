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Muhtaç aylığı ne zaman bağlanır? 2021 muhtaç aylığı başvurusu

Muhtaç aylığı ne zaman bağlanır? muhtaç aylığı başvurusu haberine dair sıcak ayrıntılar editörlerimiz tarafından gündeme aktarılmaya devam ediyor. Siz de 10.01.2021 tarihli haberimize göz atarak, haberin en yeni gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 22:44
Muhtaç aylığı ne zaman bağlanır? 2021 muhtaç aylığı başvurusu
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Muhtaç aylığı, fakirlik belgesi ile muhtaçlığını ispatlayan kişilere verilmektedir. Muhtaçlık aylığı belirli şartlar altında verilmekte ve kişinin maddi durumunu düzeltmesi durumunda maaş kesilmektedir. Maaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

Muhtaç aylığını kimler alabilir?

Muhtaç aylığı verilmesinde en büyük etmen ailenin maddi durumudur. Evde okula giden çocuk olması da verilecek yardım miktarını etkilemektedir. Maaş verilirken öncelik tanınan kişiler bulunmaktadır. Bu kişiler;

- 18 yaşından küçük engelli bireye sahip olan aileler

- Şehit ve gazi yakınları

- Ev gelirini sağlayan kişiyi kaybedenler

- Sosyal güvencesi bulunmayan yaşlı bireylerin olduğu aileler

- Okula giden çocukları olan aileler

- Okul masraflarını karşılayamaması nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen aileler.

Muhtaç aylığını kimler alamaz?

Muhtaç aylığı alamayacak kişiler şöyle sıralanır;

-Aylık düzenli geliri bulunanlar,

-Herhangi bir sosyal güvencesi bulunanlar,

-Mahkeme kararı ile kendisine vasi atanan kişiler,

-Ölüm maaşı, dul maaşı, yetim maaşı gibi maaş alan kişiler muhtaçlık aylığı alamazlar.

Muhtaç aylığı için başvuru şartları nelerdir?

- Başvuru sahibi ve ailesi T.C. vatandaşı olmalıdır

- 18 yaşından küçük bireylerin abla, ağabey ya da vasileri başvuru yapabilir

- Anne ve babanın vefatı üzerine alınacak muhtaçlık aylığında kişiler ölüm belgelerini kuruma bildirmelidir

- Ailede engelli birey bulunması halinde engelli raporu ile başvuru yapılmalıdır

Muhtaç aylığı için başvuru sırasında talep edilen belgeler

- T.C nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

- Muhtaç aylığı başvuru dilekçesi

- İkametgah belgesi

- Fakirlik belgesi

- Aileye ait kimlik belgesi fotokopileri

- Okula giden çocuklar için öğrenci belgesi

- Engelli bireyler için engelli raporu

- Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü belgesi

- Kira sözleşmesi

- Vefat eden eş ya da ebeveyne ait ölüm belgesi

Muhtaç aylığı başvurusu nasıl yapılır?

Muhtaç aylığına başvuru yapmak için kişiler bizzat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Deneği binalarına gitmelidir. Kişilerin intenetten ya da telefon ile başvuru yapmaları mümkün değildir. Yukarıda belirtilen belgeler hazırlanarak, hak sahiplerinin orada bulunması gerekmektedir. Evrak eksikliği durumunda daha sonra belgeler e-posta yoluyla gönderilebilir.

Kurulun yapacağı incelemeler sonrasında kişilerin muhtaçlık durumu değerlendirilir. Daha sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Deneği’nin resmi sitesinde bulunan başvuru formu incelenir.

2020 muhtaç aylığı ne kadar?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen muhtaçlık aylığı, ekonomik şartlar ve diğer değişkenlere göre belirlenmektedir. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan muhtaçlık ödemesi 2020 yılı itibariyle 967.07 TL olarak belirlenmiştir. Vatandaşlar ödemelerini PTT ve Ziraat Bankası aracılığı ile alabilmektedir.

 

 



Son Güncelleme: 10.01.2021 22:44
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Anahtar Kelimeler:
Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma DerneğiMuhtaç Aylığı
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