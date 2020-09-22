İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...

Muhtaç aylığı için başvuru sırasında talep edilen belgeler neler? 2020 muhtaç aylığı kaç ayda bağlanır?

Gündeme geldiği günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Muhtaç aylığı için başvuru sırasında talep edilen belgeler neler? muhtaç aylığı kaç ayda bağlanır? konusunda en yeni gelişmeleri merak ediyorsanız siz de hemen 22 Eylül 2020 Salı günü yayınlanan Muhtaç aylığı için başvuru sırasında talep edilen belgeler neler? haberimize göz atabilirsiniz.

22 Eylül 2020 Salı 19:32
Muhtaç aylığı için başvuru sırasında talep edilen belgeler neler? 2020 muhtaç aylığı kaç ayda bağlanır?
Takip Et:

Muhtaç aylığı, fakirlik belgesi ile muhtaçlığını ispatlayan kişilere verilmektedir. Muhtaçlık aylığı belirli şartlar altında verilmekte ve kişinin maddi durumunu düzeltmesi durumunda maaş kesilmektedir. Maaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

Muhtaç aylığını kimler alabilir?

Muhtaç aylığı verilmesinde en büyük etmen ailenin maddi durumudur. Evde okula giden çocuk olması da verilecek yardım miktarını etkilemektedir. Maaş verilirken öncelik tanınan kişiler bulunmaktadır. Bu kişiler;

- 18 yaşından küçük engelli bireye sahip olan aileler

- Şehit ve gazi yakınları

- Ev gelirini sağlayan kişiyi kaybedenler

- Sosyal güvencesi bulunmayan yaşlı bireylerin olduğu aileler

- Okula giden çocukları olan aileler

- Okul masraflarını karşılayamaması nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen aileler.

Muhtaç aylığını kimler alamaz?

Muhtaç aylığı alamayacak kişiler şöyle sıralanır;

-Aylık düzenli geliri bulunanlar,

-Herhangi bir sosyal güvencesi bulunanlar,

-Mahkeme kararı ile kendisine vasi atanan kişiler,

-Ölüm maaşı, dul maaşı, yetim maaşı gibi maaş alan kişiler muhtaçlık aylığı alamazlar.

Muhtaç aylığı için başvuru şartları nelerdir?

- Başvuru sahibi ve ailesi T.C. vatandaşı olmalıdır

- 18 yaşından küçük bireylerin abla, ağabey ya da vasileri başvuru yapabilir


- Anne ve babanın vefatı üzerine alınacak muhtaçlık aylığında kişiler ölüm belgelerini kuruma bildirmelidir

- Ailede engelli birey bulunması halinde engelli raporu ile başvuru yapılmalıdır

Muhtaç aylığı için başvuru sırasında talep edilen belgeler

- T.C nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

- Muhtaç aylığı başvuru dilekçesi

- İkametgah belgesi

- Fakirlik belgesi

- Aileye ait kimlik belgesi fotokopileri

- Okula giden çocuklar için öğrenci belgesi

- Engelli bireyler için engelli raporu

- Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü belgesi

- Kira sözleşmesi

- Vefat eden eş ya da ebeveyne ait ölüm belgesi

Muhtaç aylığı başvurusu nasıl yapılır?

Muhtaç aylığına başvuru yapmak için kişiler bizzat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Deneği binalarına gitmelidir. Kişilerin intenetten ya da telefon ile başvuru yapmaları mümkün değildir. Yukarıda belirtilen belgeler hazırlanarak, hak sahiplerinin orada bulunması gerekmektedir. Evrak eksikliği durumunda daha sonra belgeler e-posta yoluyla gönderilebilir.

Kurulun yapacağı incelemeler sonrasında kişilerin muhtaçlık durumu değerlendirilir. Daha sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Deneği’nin resmi sitesinde bulunan başvuru formu incelenir.

2020 muhtaç aylığı ne kadar?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen muhtaçlık aylığı, ekonomik şartlar ve diğer değişkenlere göre belirlenmektedir. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan muhtaçlık ödemesi 2020 yılı itibariyle 967.07 TL olarak belirlenmiştir. Vatandaşlar ödemelerini PTT ve Ziraat Bankası aracılığı ile alabilmektedir.

 

 



Son Güncelleme: 22.09.2020 19:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma DerneğiMuhtaç Aylığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A101 aktüel katalog yayımlandı! 17 Eylül 2020'de indirimli ürünler A101'de olacak!
A101 aktüel katalog yayımlandı! 17 Eylül 2020'de indirimli ürünler A101'de olacak!
Moody’s Türk bankalarının kredi notlarını açıkladı
Moody’s Türk bankalarının kredi notlarını açıkladı
İyidere Lojistik Limanı İnşaat ihalesini Cengiz İnşaat aldı
İyidere Lojistik Limanı İnşaat ihalesini Cengiz İnşaat aldı
Arabistan petrol devi şirketi Aramco dünyanın en değerli şirketi seçildi
Arabistan petrol devi şirketi Aramco dünyanın en değerli şirketi seçildi
Kamu çalışanları dikkat! 2020 Eylül ayı e-bordroları yayımlandı
Kamu çalışanları dikkat! 2020 Eylül ayı e-bordroları yayımlandı
Kredi ve kredi kartında yasal takibe alınan kişi oranı azaldı
Kredi ve kredi kartında yasal takibe alınan kişi oranı azaldı

Popüler Haberler

Muhtaç aylığı için başvuru sırasında talep edilen belgeler neler? 2020 muhtaç aylığı kaç ayda bağlanır?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Menajerimi Ara Barış kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Deniz Can Aktaş kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı nedir? Pınar Ünsal nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara Nejat karakterini kim canlandırıyor? Erol Ozan Ayhan biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Hekimoğlu dizisinde Aysel Hemşire karakterini Dilan Serinyel canlandırıyor
Masumlar Apartmanı dizisinde Cüneyt karakterini Barış Bağcı canlandırıyor
Prim borçlarından dolayı silinen SGK günleri sonradan ödenebilir mi?
Hamilelik belirtileri nelerdir? Hamilelik döneminde nelere dikkat edilmelidir?
2019 YDS sonbahar sınavına kaç gün kaldı? YDS hangi tarihte yapılacak?
EKPSS 2020 engelli memur alımı sınavı ne zaman yapılacak? EKPSS 2020 başvuru tarihi ne zaman?
2020 Votka fiyatları ne kadar?
Yemin Dizisi Reyhan Karakteri İlayda Altuntaş'a Emanet! İlayda Altuntaş Kim?
Üniversite kaydı yaptırmak için bilinmesi gerekenler!
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 22 Eylül 2020 Salı
Asgari ücrete artış müjdesi? Asgari ücret ne kadar olacak?
Rusya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020
Ptt emekli kredi şartları nelerdir? Hangi şartlarda kredi sağlıyor?
Stopaj ile birlikte işçi işverene maliyeti 2020
Kredi çeken vatandaşlara müjde! Yapılan kesintilere 1.441 TL iade!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.